Egy országban már tiltják, hogy a nők egyetemen tanuljanak

A nők nem rendelkeznek a felsőoktatásba való beiratkozáshoz szükséges dokumentumokkal, valamint hiányzik a szükséges tudásuk ahhoz, hogy csaknem egy év iskolai kihagyás után egyetemi kurzusokat kezdjenek.

Automatikusan, ha nem lesznek érettségizett lányaink, nem lesznek többé új női egyetemi hallgatóink

– mondta Maulawi Ahmed Taqi, a tálibok felsőoktatási minisztériumának szóvivője. Hozzátette, reméli, hogy az oktatási minisztérium hamarosan újra megnyitja az iskolákat, „mert rájöttünk, hogy ez fontos, és a lányok oktatásának tilalma csak átmeneti”.

Kizárták a lányokat az oktatásból

Még ha a következő hónapokban meg is szüntetik a nők felsőoktatásba való belépésének gyakorlati akadályait, a hatóságok azt is fontolgatják, hogy az egészségügyi és oktatási szakokra korlátozzák őket – mondta egy tálib vezetőkkel kapcsolatban álló forrás.

Középiskolai érettségi nélkül az afgán diákok nem tehetik le a kankor nemzeti egyetemi felvételi vizsgát, amely még a magánfőiskolákra való beiratkozáshoz is szükséges. Afganisztán új uralkodói még nem tűzték ki a kankor vizsgaidőszakot, mióta átvették az ország irányítását. A leendő egyetemi hallgatók csoportjában a nők már most is hátrányban vannak azokkal a férfiakkal szemben, akiknek megengedték, hogy befejezzék a középiskolát. 2022 utolsó heteiben, amikor az afgán tanév véget ér, egy újabb fiú osztály teszi le a 12. osztályos érettségi vizsgáit.

Még ha engedélyezik is a lányoknak a részvételt, a Guardian szerint a felvételivel foglalkozó egyetemi tisztviselők azt mondják, aggódnak amiatt, hogy a lányok felkészületlenek az oktatásban.