Szijjártó Péter: Amíg a háború tart, folyamatosan nő a nukleáris konfliktus kitörésének veszélye

A magyar külügyminiszter azt mondta: a háború nagyon súlyos biztonsági kockázatot jelent Magyarország számára.

Minden olyan perc, amelyben háború zajlik Ukrajnában, jelentős biztonsági kockázatot jelent. Fizikai kockázatot, gazdasági kockázatot, illetve az energiabiztonságot is kockáztatja

– mondta Szijjártó Péter.

Hozzátette azt is, hogy Magyarország már 870 ezer menekültet fogadott be, majd arra szólította fel a nemzetközi szereplőket, hogy dolgozzanak a konfliktus mielőbbi lezárásán.

Azonnali tűzszünetet szeretnénk elérni, és a béketárgyalások megkezdését. Hiszünk abban, hogy a béke az egyetlen megoldás az ukrajnai háború minden aspektusát illetően

– szögezte le Szijjártó Péter.

Hozzátette azt is, hogy amíg a háború tart, addig folyamatosan nő egy nukleáris konfliktus kitörésének veszélye is. Magyarország mindig is érdekelt volt abban, hogy a Nyugat és a Kelet közti párbeszédet elősegítse, ezt a történelem is bizonyította.

Szijjártó Péter azt is hangsúlyozta: sajnálatosnak tartják, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja között megszakadt a párbeszéd a nukleáris leszerelések kérdésében, mivel ez nagy veszélyt jelent. „Teljes szívvel azt kérjük, hogy ismét vegyék fel a tárgyalások fonalát a nukleáris leszerelések kérdésében” – fogalmazott a tárcavezető.

A nukleáris energiára viszont szükség van

Ezután viszont arról beszélt, hogy mennyire fontos a nukleáris energia békés célú felhasználása.

Ez költséghatékony, éghajlatbarát és stabil módja az energiatermelésnek,

amely abban is segít, hogy Magyarország függetlenedjen a globális energiapiactól – fogalmazott a külügyminiszter.

Hozzátette: Magyarország már négy évtizede használ nukleáris energiát, és emiatt építi meg Magyarország Paks 2-t is. Szijjártó Péter hangsúlyozta: biztosítani kell, hogy a nukleáris energia használata ne essen semmilyen nemzetközi szankció hatálya alá, és azt is, hogy ne legyen korlátozva semmilyen, ezt a területet érintő nemzetközi együttműködés sem.

Szijjártó Péter végül kiemelte, hogy a Paks 2 projekt összhangban van a nemzetközi biztonsági előírásokkal, és ugyanezt várják el minden más országban végrehajtott projekttől is. Hozzátette, hogy a szabályozások betartatásában a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek (IAEA) van a legfontosabb szerepe, de Magyarország is készen áll arra, hogy kivegye a részét „ebből a közös erőfeszítésből” – mondta a külügyminiszter a beszéde végén.