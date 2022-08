Tele van az orosz állami média azokkal a hírekkel, hogy az Egyesült Államok azon dolgozik, hogy feldarabolja Oroszországot, mint ahogyan 30 éve tette a Szovjetunióval.

Egy moszkvai elemző szerint azonban éppen arra világított rá, hogy az Egyesült Államok annak idején pont, hogy a Szovjetúnió megmentésén dolgozott – írja a Li ner.

Az elemző szerint csakúgy, mint 1991-ben, most is azt a stratégiát fogják követni az amerikaiak, hogy az utolsó pillanatig megpróbálják segíteni Oroszország egyben tartását, azonban ahogy régen, ez most sem fog sikerülni.

Kamil Galejev elemző úgy gondolja, hogy erre azért nem fog csak sor kerülni, mert Oroszország már azelőtt szét fog esni, hogy közvetlen fenyegetést jelentene az Egyesült Államokra.