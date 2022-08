Kína katonai akcióval fenyegette meg az Egyesült Államokat

Kína már a napokban is több alkalommal megfenyegette az amerikaiakat a látogatás miatt, mivel Tajvannal szemben már régóta területi követelései vannak. Nem hivatalos formában ugyan, de már azt is jelezték, hogy akár le is lőhetik az amerikai politikust szállító gépet.

A Reuters szerint a kínai külügyminisztérium mostani közleményében azt írták:

„a kínai hadsereg nem nézi tétlenül, hogy az Egyesült Államok kormányzatának harmadik legfontosabb tisztviselője meglátogatja Tajvant.”

A kínai külügyminisztérium szóvivője leszögezte: „kirívó politikai következményei” lennének egy ilyen látogatásnak.

Úgy fest, hogy mégis Tajvanra megy

Nancy Pelosi a terv szerint hétfőn kezd meg egy kisebb távol-keleti körutat Szingapúrban. Ennek részeként legalább négy ázsiai országba elutazik, és felvetődött az is, hogy akár Tajvanra is ellátogathat a feszült helyzet ellenére.

Ezzel összefüggésben a CNN legutóbb azt írta: a körút hivatalos programja szerint Pelosi nem látogat Tajvanra,

A GYAKORLATBAN AZONBAN MÉGIS AZ A TERV, HOGY MEGÁLL A SZIGETORSZÁGON IS.

A CNN szerint a tajvani kormány egyik magas rangú tisztviselője, valamint egy amerikai tisztviselő is megerősítette, hogy Pelosi várhatóan leszáll Tajvanon is – annak ellenére hogy még a Biden-kormány több tisztviselője is veszélyesnek tartja a lépést. A tajvani tisztviselő szerint Pelosi egy éjszakát is eltölt majd a szigeten.

John Kirby, a Pentagon szóvivője ezzel összefüggésben jelezte, hogy Nancy Pelosi katonai kíséretet kap ázsiai körútja alkalmából, hogy biztonságban érezhesse magát.

Nem fenyegethetik meg az országunkat ilyen retorikával és azzal, hogy mit akarnak tenni. Ez a képviselőház elnökének fontos útja, és mindent megteszünk azért, hogy támogassuk őt

– szögezte le a pentagoni tisztviselő.

(Borítókép: Nancy Pelosi. Fotó: Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images)