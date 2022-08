Amerika budapesti nagykövetsége: a rasszista ideológia magjai még 2022-ben is léteznek

Az Egyesült Államok Nagykövetségének honlapján megjelent írás szerint „a rasszista ideológia magjai még 2022-ben is léteznek, és táptalajra is találnak. Ezek az ideológiák azonban nem csupán helytelenek, hanem veszélyesek is: fel kell ezért őket számolni, hogy helyüket átvehesse az egyenlőségre és az emberi méltóság tiszteletére épülő kultúra”.

A sokszínűség nem pusztán olyan tulajdonság, amelyet el kell viselni, hanem olyan ügy, amelyet ünnepelni kell, hiszen mindannyiunk számára erő és előny származik belőle. Csatlakozunk mindazok hangjához, akik elítélik az idegengyűlöletet, a diszkriminációt, valamint a rasszizmus minden formáját

– olvasható a közleményben.