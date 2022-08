Most mindenki Berlinre figyel a megosztott Európában

Az uniós energiaügyi miniszterek – Magyarország ellenzésével – aláírták a gázfogyasztás 15 százalékos csökkentéséről szóló megállapodást. Noha az egyezmény számos tagállam számára mentességet és derogációt, eltérő kötelezettséget irányoz elő, rávilágít a tagállamok közötti jelentős megosztottságra.

A megállapodás legfontosabb kikötése, hogy minden tagország „a maga által választott intézkedéssel” csökkenti a fogyasztást. Az eredeti javaslat értelmében Brüsszel rendelhette volna el a vészhelyzeti riasztást, amely „kötelező gázfogyasztás-csökkentést” írt volna elő az unió teljes területén.

Az elfogadott megállapodás gyökeresen másról szól. Az uniós riasztás csak akkor indítható el, ha öt vagy több tagállam nemzeti szinten vészhelyzetet hirdet, vagy ha az Európai Tanács – a nemzeti kormányokból álló uniós testület – ad erre vonatkozó utasítást a bizottságnak.

Magyarán: az Európai Bizottság csak a nemzeti kormányok jóváhagyásával adhat ki vészhelyzeti riasztást.

