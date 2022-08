Elfogyhat a meleg víz Lengyelországban – állítja a szakértő

„Hónapok óta azért dolgozunk, hogy ne fogyjon el a szén, amire a mi rendszerünk 69 százaléka épül. Pályázatokat írunk ki, lengyel termelőktől vásárolunk szenet, de a raktáraink nincsenek tele” – jelentette ki Szymczak, aki elárulta, hogy a PKP Cargo levelet küld a fűtőipari vállalkozásoknak, amelyben arra kéri őket, hogy már most vásároljanak szenet, mivel a negyedik negyedévben nem garantált az időben történő szállítás.

A probléma az, hogy mi, vállalkozók most szeretnénk szenet vásárolni, de ennek két nagy akadálya van: először is elegendő szénnek kell lennie a piacon, beleértve az importszenet is. Másodszor pénzügyi erőforrásra van szükség a 250-600 százalékkal drágábbá vált szén megvásárlására