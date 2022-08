235-tel repesztett az autópályán a konstancai ortodox érsek sofőrje

Több mint 100 kilométer per órával lépte át a megengedett maximális sebességhatárt Teodosie konstancai ortodox érsek sofőrje, akit a Bukarestet a Fekete-tenger-parti kikötővárossal összekötő A2-es autópályán ért gyorshajtáson a traffipax, közölte a Maszol.

A 28 éves férfi 235 kilométer per órával repesztett, amikor a radar fotót készített a szolgálati autóról. Az anyósülésen a főnöke foglalt helyet. Az autópálya-rendőrség 2900 lejre (aktuális árfolyamon számítva 232 ezer forintra) bírságolta a gépkocsivezetőt, emellett a jogosítványát is bevonta több hónapra.

A Maszol írása szerint Teodosie érsek nem igazán szeret alkalmazkodni az érvényben lévő szabályokhoz, a koronavírus-járvány terjedése ellen hozott veszélyhelyzet idején többször is misézett, amikor a tilalom az istentiszteleti alkalmakra is vonatkozott. A jelek szerint ez a mentalitás az egyik alkalmazottjára is átragadt.