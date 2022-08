Egy japán férfi azzal keres pénzt, hogy vonatállomáson integet

A férfi magát semmittevő srácnak nevezi. Egy, a társaságában eltöltött alkalom tízezer jenbe, azaz körülbelül 30 ezer forintba kerül, ezenfelül pedig az utazási költség és az összes egyéb kiadás is az ügyfelet terheli. A megrendelt találkozókon mindig az ügyfél kezdeményezi a társalgást, Morimoto Soji leginkább csak csendben hallgat, esetleg rövid válaszokat ad a neki címzett kérdésekre.

A semmittevő srác által nyújtott szolgáltatások igen sokrétűek: vannak olyanok, akik csak be szeretnének ülni egy étterembe, viszont ehhez nem a saját barátaik társaságát választják, de a férfi többször vett részt kellemetlen családi beszélgetéseken is, mert az ügyfele nem akarta egyedül végigcsinálni. Mint meséli, olyan is előfordult, hogy valakinek filmbe illő módon kellett integetnie a vonatállomáson, amikor költözött, egy lány pedig azt kérte tőle, hogy viselje volt barátja sapkáját, amelyet azelőtt hordott, hogy öngyilkos lett. Mégis, véleménye szerint a legtöbben azért keresik meg, mert magányosak.

A férfi a BBC által készített riportban azt mondja: azért indította el a vállalkozást, mert a családja és munkáltatói többször érzékeltették vele, hogy nem „nyújt hasznot” a társadalomnak, mert nem dolgozik eleget. Be akarta bizonyítani, hogy azok is lehetnek értékes tagjai a társadalomnak, akik „hagyományos” értelemben nem produktívak. Mivel három ügyféllel is találkozik naponta, úgy tűnik, hogy nem tévedett.