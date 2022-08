Milliós fizetéssel toboroznak önkénteseket Oroszországban

Oroszország-szerte önkéntes zászlóaljakat alakítanak az ukrajnai háborúban való bevetésre, hogy csatlakozzanak a Putyin elnök által februárban meghirdetett „különleges katonai művelethez”.

Elemzők becslése szerint több mint harmincezer önkéntest lehet mozgósítani, hogy kiegészítsék az öt hónapja tartó harcok miatt megfogyatkozott orosz csapatokat. A létszám egynegyede, egyharmada lehet a keleti Donyec-medencébe telepített erőknek. Ide küldik valószínűleg az új önkéntesek többségét.

„Az oroszok egyre nehezebben tudnak majd embereket és anyagokat szállítani a következő hetekben” – ezt állította Richard Moore, az MI6, a brit titkos hírszerző szolgálat vezetője egyik múlt heti adásában.

Putyin régóta ellenzi az általános mozgósítás gondolatát. Az önkéntesekből álló zászlóaljak az egyik lehetősége annak, hogy Oroszország katonai létszámát drasztikus lépés nélkül növelje.

„Egyes zászlóaljak kizárólag támogató műveletekben vesznek majd részt, míg mások a már meglévő katonai egységeket erősítik meg, vagy harci zászlóaljakat alkotnak” – véli a washingtoni hadtudományi intézet Oroszország-kutatója. Kateryna Stepanenko szerint nem valószínű, hogy az előzetes tapasztalat nélküli önkéntesekből hatékony katonák lesznek bármely alakulatban.

A Kreml arra utasította az Oroszországi Föderáció 85 régióját – ide tartozik a megszállt Krím és Szevasztopol is –, hogy önkéntes zászlóaljak toborzásával kerüljék el a részleges vagy teljes mozgósítás kihirdetését Oroszországban.

A régióknak azonban ki kell egészíteniük a toborzás finanszírozását, ami Stepanenko szerint „nagy terhet ró a helyi költségvetésekre”. A szibériai Krasznojarszknak például átszámítva 2 millió dollárt kellett félretennie a projektre.

