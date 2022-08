Tajpej a nemzetközi rend megsértésével vádolja Kínát

A tajvani minisztérium leszögezte, hogy a feszültség csökkentése érdekében kapcsolatba léptek más országokkal, egyebek között az Egyesült Államokkal. A tajvani vezetés azt is felrótta Kínának, hogy a sziget közelében kedden, Nancy Pelosi amerikai házelnök tajvani látogatására reagálva indított hadgyakorlata „sérti Tajvan szuverenitását” – írja az MTI.

Sajtótájékoztatóján a védelmi tárca szóvivője, Szun Li-fang azt mondta, a manőver során a kínai erők tajvani területi vizekre hatoltak. Tajpej emellett „pszichológiai hadviseléssel” vádolta Pekinget, és arra intette a lakosságot, „ne higgyen az álhíreknek”.

Nancy Pelosi szerdán több tajvani vezetővel is találkozott, köztük Caj Jing-ven elnökkel is, az egyeztetések során pedig leszögezte: az Egyesült Államok továbbra is „sziklaszilárd elszántsággal” védelmezi a demokráciát „Tajvanon és szerte a világon”. Az elnökkel közös sajtótájékoztatóján a képviselőház elnöke mindazonáltal kiállt a status quo mellett, hozzátéve: jóllehet Washington tiszteletben tartja az egy Kína elvét, a Tajvannal vállalt szolidaritás „fontosabb, mint valaha”.

Az Index helyszíni beszámolóját a helyzetről itt olvashatja.

(Borítókép: Rendőrök az Egyesült Államok pekingi nagykövetsége előtt 2022. augusztus 3-án. Fotó: Noel Celis / AFP)