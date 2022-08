Vádat emeltek a bécsi terrortámadás elkövetői ellen

Az összesen négy halálos áldozattal és 23 sérülttel járó, iszlám fanatikusok által elkövetett terrortámadás sokkolta az osztrák közvéleményt, sőt még a magyart is. Az eset után az osztrákok egy külön terrorizmusellenes törvénycsomagot fogadtak el azért, hogy a jövőben megakadályozzák az efféle akciókat.

Bár a bécsi belvárosban gyilkoló férfit, az albán származású Kujtim Fejzulait még a helyszínen lelőtték, a gyilkost többen is segítették a merénylet végrehajtásában. Az osztrák nyomozók azóta kiderítették, hogy kik állhatna az eset mögött, és a nyomozati adatok alapján az ügyészség most végre is hajtotta a vádemelést.

A 117 oldalas vádiratban hat ember ellen emeltek vádat a terrorcselekmény előkészítése miatt. A Kronen Zeitung szerint a gyanúsítottak között van egy 24 éves férfi, aki korábban együtt raboskodott a börtönben Kujtim Fejzulaijal egy másik bűncselekmény miatt. A vádirat szerint a két férfi

még fogságuk idején, a börtönben kezdte el kitervelni a bécsi terrortámadást.

A vádirat szerint ugyanis a gyilkos már a büntetőintézetben is arról kérdezte a fogolytársát, hogy miként juthatna fegyverhez, amellyel a bécsi Stephansplatzon akart támadást végrehajtani.

Az ügyészség szerint Kujtim Fejzulai a szabadulása után kapcsolatba lépett egy gyerekkori barátjával, egy 28 éves afgán férfival, aki akkor szintén börtönben ült. A vádiratban az áll, hogy a gyilkos rajta keresztül lépett kapcsolatba azokkal a fegyverkereskedőkkel, akiktől fegyverét végül beszerezte.

Az afgán férfi a szabadulása után össze is költözött a gyilkossal, és segített neki a merénylet kitervelésében. A nyomozásban még azt is sikerült kideríteni, hogy pontosan mi történt a merényletet megelőző órákban. A többi gyanúsított akkor érkezett meg a gyilkos lakására, ahol segített neki felfegyverkezni és felkészülni a terrorcselekményre.

A tárgyalások kezdetének időpontját még nem tűzték ki, még a vádlottak és jogászaik is panaszt emelhetnek a vádak miatt.

(Borítókép: Rendőrök a bécsi terrortámadás helyszínén 2020. november 2-án. Fotó: Michael Gruber /Getty Images)