Korábban az oroszbarát portálok már cikkeztek arról, hogy az ukrán hadsereg szándékosan civil épületekben rendezi be katonai bázisait és rakja lövegeit városi lakótelepek játszótereire. Egyszer arról is írtak, hogy a harkovi közigazgatás főépületében is katonai központot hoztak létre az ukránok, de a nyugati közvélemény nem nagyon hitt Moszkvának.

Az Amnesty International civil szervezet friss tanulmánya megerősíti ezeket a híreket, ugyanis kimondja: „Iskolákat és kórházakat használ az ukrán hadsereg bázisként.” A szerzők leírják, hogy „az ukrán hadsereg ukrán civilek életét sodorja veszélybe azzal, hogy katonai bázisokat alakít ki és különböző fegyverrendszereket működtet lakóövezetekben, nemritkán iskolákban és kórházakban” – számolt be a Ma7 felvidéki portál.

Hozzátették azt is, hogy ezzel

az ukránok számos ponton megsértik a nemzetközi humanitárius jogokat, és civilek halálát okozzák.

A szervezet arra is rávilágít, hogy nem mindig az ukránoké a felelősség, hiszen vizsgálatai szerint több városban – különösen Harkov környékén – az oroszok úgy támadtak civil infrastruktúrákat, hogy nem volt a közelben katonai célpont.

Az Amnesty munkatársai három hónap leforgása alatt összesen 19 olyan települést találtak, ahol az ukránok polgári infrastruktúrát fedezékként használva folytattak harci cselekményeket. Mint kiderítették, sok esetben lett volna más választásuk is az ukránoknak. Ráadásul a szervezet állítása szerint gyakorlatilag

egyetlen alkalommal sem evakuálták a harcállások elfoglalása előtt a polgári lakosságot.

Az Amnesty munkatársai összesen 29 iskolát – amelyek a lakóövezetek kellős közepén vannak – látogattak meg a front közelében, ezek közül 22-ben találtak katonákat vagy korábbi harci cselekményre utaló bizonyítékokat. Ugyan a vonatkozó törvények nem tiltják, hogy bezárt iskolákat használjanak katonai célokra, de ezek az épületek nem lehetnek olyan lakóövezetekben, ahonnan nem evakuálták a lakosságot. A vizsgálatok szerint ez egyszer sem történt meg.

