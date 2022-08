Energiaválság Európában: sötét télre készülnek a nagyvárosokban

Az Európai Unió nemrég fogadott el egy általános energia-veszélyhelyzeti tervet, amely többek között a földgázfogyasztás önkéntes, 15 százalékos csökkentését írja elő a tagállamok számára. A Bloomberg szerint az európai kormányok, valamint a nagyvárosok vezetése már fontolgatja, hogy miként tudnák csökkenteni a fogyasztást – és nem csak a földgáz tekintetében.

Néhol már meg is születtek a konkrét szabályozások. Spanyolországban például kedden tettek közzé egy új rendeletet, amelyben előírták, hogy

minden üzletet tilos 27 Celsius-fok alá hűteni, télen pedig tilos lesz 19 Celsius-fok fölötti hőmérsékletre felmelegíteni azokat.

Egyben kötelezték is arra az üzleteket, hogy legalább egy elektromos hőmérőt is üzemeltessenek a boltban. Ezenkívül a szabályozásban azt is előírták, hogy este 10 óra után kötelező lekapcsolni az üzletek kirakatában, valamint az emlékműveken található világítást is. A rendelet 2023. novemberig bezárólag mindenképpen érvényben marad.

Madridban tartanak az új szabályozástól

A Bloomberg megjegyezte, hogy mivel a spanyolok csak kisebb mértékben vannak kitéve az orosz energiafüggőségnek, ezért tőlük csak annyit kértek, hogy 7 százalékkal csökkentsék az energiafogyasztásukat a 15 helyett. Mindemellett már ezek a lépések is visszatetszést váltottak ki Spanyolországban. Isabel Diaz Ayuso, Madrid tartományi vezetője egy Twitter-posztban jelezte, hogy ők nem tartják be az új szabályozást, mert a lépés bizonytalanságot gerjeszt, „sötétséget, szomorúságot és szegénységet okoz”, és elüldözi a turizmust.

Hasonló folyamatok játszódnak le Berlinben is, ahol a városi vezetés egyelőre annyit tűzött ki célul, hogy 10 százalékkal csökkentik az energiafogyasztást. A városban ennek jegyében lekapcsolták az éjszakai világítást az emlékműveknél, így a Brandenburgi kapu, a Győzelmi oszlop és sok más nevezetesség is szokatlan sötétségbe borult éjjelente, miként az alábbi videóban is látható.

Rund 200 Gebäude und Sehenswürdigkeiten werden in Berlin nicht mehr angestrahlt. Denn auch die Hauptstadt will Energie sparen, um Deutschland unabhängiger zu machen von russischem Gas. Zahlreiche Strahler der Außenbeleuchtung wurden dafür lahmgelegt, so auch an der Siegessäule. pic.twitter.com/0dqV8fuuUC — TRT Deutsch (@TRTDeutsch) August 1, 2022

Olaszországban és Görögországban ugyancsak bevezették a 27 fokos hőmérsékleti hűtési limitet a középületekben, miközben Párizsban előálltak egy olyan rendelettel, amely szerint

150 eurós (59 ezer forintos) bírságot kell fizetnie minden vállalkozásnak, ahol nyitva hagyják az ablakokat és ajtókat, miközben megy a klíma.

A Bloomberg szerint az energiaválság szempontjából rossz hírt jelent az európai hőség és aszályt is. A magas hőmérséklet miatt nő a klímaberendezések által generált fogyasztás, miközben a vízhiány miatt sok esetben költségesebbé vált az erőművek, atomerőművek üzemeltetése is.

Néhol azonban már a télre is elkezdtek készülni. Párizsban például előírták, hogy tilos lesz a vendéglátóhelyek külterét fűteni. Berlinben pedig többek között azt is fontolgatják, hogy télre maximalizálják a hőmérsékletet a közhivatalokban, iskolákban és még az uszodákban is.