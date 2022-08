Áttörés az orvostudományban: a dolgok nem olyan halottak, mint ahogy azt feltételeztük

A kísérletek alatt kialakított technika növelheti az átültetésre alkalmas szervek számát, és így az orvosok több időt nyerhetnek életmentés közben, ha emberekre is alkalmazzák, mondják a szakértők.

A Nature folyóiratban megjelent tanulmány megkérdőjelezi az élet és a halál közötti pillanatokkal kapcsolatos feltételezéseket is. A szakértők szerint az eredmények „rendkívül figyelemre méltóak” és „hihetetlenül jelentősek”.

Amikor a szív leáll, a szervezet nem kap oxigént és a túléléshez szükséges tápanyagokat. A szervek megduzzadnak, az erek összeesnek, és a sejtek – az emberi test építőkövei – elhalnak, magyarázták. Eddig úgy gondolták, hogy ez a sejthalál gyors és végleges, de a Yale Egyetem kutatói visszafordították a károsodás folyamatának egy részét a több mint 60 perce kimúlt állatokban.

Több létfontosságú szervben helyre tudtunk állítani néhány olyan sejtet, amelyeknek már halottnak kellett volna lenniük

– nyilatkozta Nenad Sestan professzor.

A kutatócsoport 2019-ben sertésagyakon hajtott végre hasonló kísérleteket. Most az OrganEx nevű technológiájukat úgy alakították át, így az képes az egész testre kiterjedően működni, írja a BBC.

A technika lényege a következő: szintetikus vért használnak, hogy oxigén keringjen a testben. Ez nem alvad meg, így képes navigálni a sertésen belül az összeomló erekben. A 13 vegyületből álló „koktél” megszakítja a sejtek elhalásához vezető kémiai folyamatokat (az úgynevezett apoptózist), és regenerálja az immunrendszert. Emellett szükség van egy eszközre is, amely ritmikusan pumpálja a folyadékot a testben, hogy utánozni tudja a dobogó szív pulzusát.

A kísérletekbe mintegy 100 sertést vontak be, a kutatók etikai jóváhagyást kaptak a program folytatása előtt. A tudósok mélyen elaltatták az állatokat, majd leállították a szívüket. Miután egy órán át halottak voltak, rákötötték őket az OrganEx rendszerre, és hat órán keresztül pumpálták beléjük a helyreállító „koktélt”. Az altatást a kísérletek idején végig fenntartották.

A hat óra elteltével a tudósok felboncolták a sertések szerveit, például a szívet, a májat és a vesét, és kimutatták, hogy azok részben újraéledtek, és bizonyos funkciók helyreálltak.

A dolgok nem olyan halottak, mint ahogyan azt korábban feltételeztük – bebizonyítottuk, hogy molekuláris szinten valóban képesek vagyunk a sejtek helyreállítását kezdeményezni. Rá tudjuk venni a sejteket, hogy éljenek tovább

– fejtegette a kutatók egyike, Dr. Zvonimir Vrselja.

Egy ponton a sertések feje és nyaka spontán mozogni kezdett. Ez annak a jele lehet, hogy visszanyertek némi motoros funkciót, de ezt még további vizsgálatoknak kell alátámasztaniuk, ismerteti a tanulmány.

Dr. David Andrijevic idegkutató szerint ez egy „egészen megdöbbentő pillanat” volt. Ugyanakkor azt mondta, hogy ez „nem utal semmilyen mentális tevékenységre a döglött sertés részéről”.

A szakértők hangsúlyozták, sokkal több kutatásra lesz szükség ahhoz, hogy a technológiát embereken is alkalmazni lehessen.

A távlati cél azonban az, hogy a transzplantációs szerveket hosszabb ideig megőrizzék, hogy azok eljuthassanak a rászoruló betegekhez.

A távolabbi ambíciók között szerepel továbbá az, hogy még több embert tegyenek alkalmas szervdonorrá a haláluk után, jelezte dr. Sam Parnia, a New York-i Egyetem alkalmazottja.

Hozzátette, hogy a technológiát arra is fel lehetne használni, hogy az orvosok több időt nyerjenek azoknak az embereknek a megmentése közben, akiknek a szervezete fulladás vagy szívroham következtében nem jut megfelelő mennyiségű oxigénhez. A most még kiforratlan eljárás „órákkal a halál beállta után is visszahozhatná az embereket az életbe”, fűzte hozzá.