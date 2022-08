Másfél milliárd forintot kell fizetnie az iskolai mészárlás tagadásáért a konteópápának

Jones éveken át hangoztatta, hogy a connecticuti iskolában elkövetett tömeggyilkosság − amelyben egy 20 éves fiú 20 diákkal és hat tanárral végzett − valójában nem történt meg, csak azért találták ki, hogy támogatókat szerezzenek a fegyvertartás szigorításáért lobbizó csoportnak − közölte az MTI.

Neil Heslin és Scarlett Lewis, akiknek hatéves fia, Jesse egyike volt annak a 20 gyermeknek és hat felnőttnek, akiket 2012. december 14-én a connecticuti Newtownban található Sandy Hook általános iskolában történt lövöldözés során megöltek, 2018-ban beperelte Jonest és médiavállalatát, a Free Speech Systemset. A házaspár eredetileg legalább 150 millió dollár kártérítést követelt. Az esküdtek először arról szavaztak, hogy ebből mennyit kell Jonesnak fizetnie, és több mint 4 millió dollárra jutottak. Most újra tanácskozni fognak, hogy eldöntsék, kap-e Heslin és Lewis további büntető kártérítést, és ha igen, az mennyi lesz − írta meg a CBS News.

Az áldozatok családtagjai a bíróságon elmondták, hogy Jones állításait követően több halálos fenyegetést is kaptak. Jones védői azzal érveltek, hogy nem bizonyítható az összefüggés ügyfelük szavai és a családtagokat ért fenyegetések között.

A mostani pert újabb követi, amelyben a bíróság újabb kártérítésre kötelezheti az összeesküvés-elméleteiről ismert műsorvezetőt, aki korábban a többi között azt is állította, hogy az Egyesült Államok kormánya áll a 2001. szeptember 11-i terrortámadások mögött.

A Sandy Hook-i tragédia az Egyesült Államok történetének egyik legtöbb áldozattal járó tömeges lövöldözése volt. Jones szerdán a bíróságon elismerte, hogy tudja, hogy „ez 100 százalékban igaz”.

Jones azonban évekig azt állította, hogy a lövöldözés megrendezett volt, amelyet a fegyvertartás szigorítása érdekében találtak ki, és amelyben állítólag színészek játszották az áldozatok gyászoló családtagjainak szerepét. Ezeket az állításokat az Infowars weboldalán hozta nyilvánosságra, amely történeteket és videókat közöl, amelyekben szokatlan összeesküvés-elméleteket népszerűsít, és amelyet széles körben „álhírgyárnak” tartanak.

Az oldal a Sandy Hook-i mészárlásról szóló történeteken kívül számos nyilvánvalóan hamis történetet is közzétett, és több esetben vissza is vont. Jones több perrel nézett szembe − köztük olyanokkal, amelyeket a Sandy Hook áldozatainak más családjai nyújtottak be −, valamint diszkriminációval és szexuális zaklatással is vádolták.

Oldalán többek között azt is tényként állította, hogy a NASA titkos gyerekrabszolga-kolóniát tart fenn a Marson, vagy hogy Donald Trump még elnökként azért nem tudott hatékonyan fellépni a háttérhatalom ellen, mert az a teáján keresztül folyamatosan bedrogozta, hogy engedelmes bábbá váljék.

A bírósági feljegyzések szerint Jones 2015 és 2018 között több mint 165 millió dollárt (63 milliárd forintot) keresett az Infowarson olyan termékek eladásával, mint például túlélőfelszerelések és étrend-kiegészítők.

(Borítókép: Spencer Platt / Getty Images)