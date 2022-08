Füttyszó helyett tapsvihar – reagált a nemzetközi sajtó Orbán Viktor texasi beszédére

Magyar idő szerint csütörtök este Orbán Viktor beszédet tartott a világ legnagyobb konzervatív politikai rendezvényén, az amerikai CPAC-en (Conservative Political Action Conference). A magyar miniszterelnök többek között a liberálisokról, a globalistákról és Soros Györgyről is beszélt, a szavait pedig a nemzetközi sajtó is figyelemmel követte.

A BBC összefoglaló cikkében megjegyezte, hogy Orbán Viktor lelkes tapsviharban részesült a közönség részéről. Mint írták, az országvezető nem foglalkozott közvetlenül a „kevert fajú népekről” tett megjegyzésével, de azt mondta: „Egy keresztény politikus nem lehet rasszista”. Kiemelték, hogy a magyar miniszterelnök azt is mondta, hogy azok, akik rasszistának vagy antiszemitának tartják őt, „egyszerűen idióták”.

A brit Guardian azt írta: Orbán Viktor, Magyarország autokrata vezetője az amerikai konzervatívok előtt Texasban tartott beszédében arra szólította fel az európai és amerikai keresztény nacionalistákat, hogy „egyesítsék erőinket”. A hírportál Orbán Viktor azon állítására is felhívta a figyelmet, hogy a családokat támadás éri a progresszívek részéről, és azt mondta, hogy a gyerekeket meg kell védeni a „genderideológia” „mérgező anyagától”.

Összefoglalva: az anya nő, az apa férfi. Hagyják békén a gyerekeinket. Pont. Vége a vitának!

– idézte a Guardian Orbán Viktort. Hozzátették, ez a megjegyzés hosszan tartó álló tapsot és lelkes huhogást váltott ki a CPAC közönségéből.

A Politico is hosszan foglalkozott a magyar kormányfő beszédével. A tömegben kiszúrtak egy Dallasban élő házaspárt, melynek tagjai „Magyarország” feliratú pólót viselt a rendezvényen, ezzel is utalva szülőhazájukra. A fajok keveredésére tett megjegyzés „egy kicsit túlzó” volt Orbán részéről – mondta Vessey Ede, aki szerint a miniszterelnök a kultúrák durva összecsapására utalt, amely néhány olyan nyugat-európai országban történt, amelyek menekülteket fogadtak be túlnyomórészt muszlim országokból.

Dicsérték Magyarország kiterjedt kormányzati támogatását a fiatal házaspárok számára, és szerintük az amerikai konzervatívoknak hasonló politikát kellene követniük.

Ezért olyan népszerű Magyarországon Orbán Viktor, mert családbarát. Nemrég voltunk Budapesten, és az emberek nagyon elégedettek vele

– mondta Vessey Lilla.

Andrew Sweet, a konferencia egyik résztvevője szerint az, hogy a CPAC teret engedett Orbánnak, nem egyenlő azzal, hogy teljes mértékben támogatják a nézeteit. Sweet azonban, aki önmaga szerint „centrista” a pártban, arra figyelmeztetett, hogy a republikánusoknak kerülniük kell minden olyan nacionalista megközelítés felkarolását, amely faji vagy hitbeli szempontból homogénné akarja tenni a nemzetet, írja a Politico.

A CNN azt írja, Orbán Viktor megnyerte a rendezvényén közönségét, azzal érvelve, hogy „a magyarországi nacionalista programja összhangban van az amerikai konzervatív mozgalom céljaival”. „Orbán nacionalista retorikája néhány csodálót szerzett neki az Egyesült Államok konzervatívjai körében” – teszi hozzá az írás.

A beszéddel a Frankfurter Allgemeine Zeitung című német lap is hosszasan foglalkozik. A cikk szerzője arról írt, Orbán Viktor füttyszó helyett nagy tapsot kapott, miközben „agresszív retorikával a progresszív erők elleni harcra szólított fel”. Megemlítik, hogy Orbán egy ponton arról beszélt: a magyarok tudják, hogyan kell „legyőzni a szabadság ellenségeit a politikai csatatéren”.

Vissza kell vernünk a washingtoni és brüsszeli intézményeket

– idézte a lap a magyar miniszterelnököt.

Az MSNBC is közölt egy hosszú cikket Orbán Viktor beszédét követően. Steve Bene azt írja, a kérdés most az, hogy az amerikai jobboldal felkarol-e egy autoriter bigottat. „A CPAC és Trump tudja, mit mondott Orbán. Tudják, hogy a kritikák kereszttüzébe került. Tudják, hogy a miniszterelnök egyik saját segítője nemrég a szó szoros értelmében nácinak nevezte őt” – jegyezte meg Hegedüs Zsuzsa esetére utalva.

Hozzátette, az amerikai jobboldal nagy része Orbánban többet lát, mint egy hatékony vezetőt: szerinte ő egy olyan modellt kínál, amelyet a konzervatívok utánzásra érdemesnek tartanak.

Ennek fényében a republikánusok és szövetségeseik az Egyesült Államokban elkezdték Orbánt a konzervatív értékek bajnokaként jellemezni. Miután a miniszterelnök elítélte a faji keveredést, a jobboldal könnyen átgondolhatta volna az Orbán iránti vonzalmát. Ehelyett a konzervatívok, úgy tűnik, épp ellenkezőleg cselekedtek. A kevésbé jóindulatú értelmezés szerint a jobboldalon túl sokan látják az autoriter rasszizmust és a demokrácia iránti ellenségességet, és ennek megfelelően felkarolják őt

– jegyezte meg Steve Bene.

(Borítókép: Orbán Viktor felszólal a CPAC konzervatív politikai konferencián 2022. augusztus 4-én, Texasban. Fotó: Brandon Bell / Getty Images)