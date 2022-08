Felcsaptak a lángok a thaiföldi szórakozóhelyen, többen meghaltak

A rendőrség szerint a tűz nem sokkal éjfél után lobbant fel a kelet-thaiföldi Csonburi államban található éjszakai klubban, a hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. A rendőrség azt közölte, hogy az áldozatok mind thaiföldiek.

A mentés egyik résztvevője azt közölte a TPBS televízióval, hogy a hely falait gyúlékony hangszigetelővel vonták be, amely hamar lángra kapott, így a tűzoltóknak mintegy két órába telt a lángok megfékezése. Szemtanúk szerint a tűz a mennyezeten ütött ki, ahonnan füst is szivárgott, majd több robbanást lehetett hallani.

Club in Thailand caught fire last night, 13 people died trapped inside and over 40 with burns. *** pic.twitter.com/KfDhmsNEOq