Aláaknázhatták a Zaporizsjai Atomerőmű turbinatermét és energiablokkjait

Az orosz és az ukrán erők augusztus 6-án az oroszok által megszállt Zaporizzsjai Atomerőmű ágyúzásával vádolták egymást, írja jelentésében az Institute of the Study of War (ISW).

Közlésük szerint az ISW nem tudja függetlenül megállapítani, hogy melyik fél felelős az incidensért. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „nyílt, arcátlan bűncselekményként” és „terrorcselekményként” ítélte el az állítólagos orosz akciót.

Mindkét fél azt állította, hogy a lövések tüzet okoztak az erőmű hidrogénállomásán.

Egy orosz ellenzéki orgánum arról számolt be, hogy az orosz erők robbanóanyagot és lőszert tárolnak az atomerőmű körül. A The Insider augusztus 5-én arról számolt be, hogy egy forrás szerint

az orosz erők augusztus 2. körül aláaknázták az atomerőmű 1. energiablokkjának turbinatermét.

Egy másik forrás azt állította, hogy mintegy 500 orosz katona, valamint páncélozott személyszállító járművek és légvédelmi ágyúk állomásoznak az erőmű területén, és hogy az orosz erők aláaknázzák az erőmű környékét.

Egy másik forrás szerint az orosz erők „aknákat és lőszert tárolnak az energiablokkok közvetlen közelében, gerendák alatt, a lőszerek egy részét pedig az energiablokkban tárolják”. A második forrás nem volt biztos abban, hogy „az energiablokkot aláaknázták-e, vagy egyszerűen csak robbanóanyagok tárolására használják”.