Moszkva először vádolja háborús beavatkozással Washingtont

A moszkvai védelmi minisztérium szóvivője azt állította, hogy az USA adta meg az ukrán erők által használt, amerikai gyártmányú HIMARS tüzérségi rakétarendszer célpontjait.

Igor Konasenkov altábornagy szerint az ukrán tisztviselők között lehallgatott beszélgetésekből derült ki a kapcsolat – jelentette a BBC, amely független forrásokból nem tudta az állítást ellenőrizni.

Oroszország korábban azzal vádolta Washingtont, hogy „proxy”, azaz közvetett háborút folytat Ukrajnában.

A Pentagon szóvivője közölte, hogy „részletes, időérzékeny információkat nyújtottak az ukránoknak, amelyek segítettek az őket fenyegető veszélyek azonosításában, és az orosz agresszióval szembeni védekezésben”.

Ugyanakkor egy ukrán tábornok szerint az Egyesült Államok hatékony vétóval korlátozhatja a HIMARS orosz célpontjait – írta a Business Insider.

Vadim Szkibitskij, az ukrán katonai hírszerzés megbízott helyettes vezetője ismertette a célpontok kiválasztásának folyamatát. A vezérőrnagy szerint a kilövés előtt olyan megbeszélések zajlanak, „amelyek lehetővé teszik Washington számára, hogy leállítsa az esetleges támadásokat, ha nem elégedett a kiválasztott célponttal”. További részletekbe nem bocsátkozott.

Az Egyesült Államok egyébként összesen 16 HIMARS-egységet szállított, a legutóbbi négy augusztus elején érkezett meg Ukrajnába.

A HIMARS rakétarendszer precíziós irányítású rakétákat indít akár 70 kilométeres távolságra fekvő célpontokra is, azaz jóval messzebbre, mint az Ukrajna által bevetett tüzérség.

