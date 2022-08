Hatalmas robbanás hallatszott a Heathrow repülőtér közelében

A tűz, amely kevesebb mint két mérföldre a Heathrow repülőtértől tört ki, és a leszálló repülőgépekből is jól látható volt, fákat, sövényeket, bokrokat és teraszokat érintett.

Az interneten keringő felvételeken füstfelhők és narancssárga lángok láthatók. Néhányan, akik a környék közelében élnek, arról számoltak be, hogy egy hangos robbanást lehetett hallani, mielőtt a lángok felcsaptak.

Coming in to land at Heathrow just before 5pm today. The scorched fields. The fire! pic.twitter.com/ndHwZrz7lF