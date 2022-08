Ámulatba ejtő videón nézhető az izlandi vulkánkitörés

A vulkán a Reykjanes-félszigeten található, viszonylag távol a településektől, veszélyt inkább csak a mérges gázok okozhatnak, illetve a földrengések, de utóbbiak mérséklődtek a kitörés óta, tudtuk meg Leventétől, aki hozzátette: a földrengések a kitörés előtti 4-5 napban nagyon megsűrűsödtek, olyannyira, hogy számítani lehetett a kitörésre.

– közölte kérdésünkre a magyar videós.

Levente tájékoztatása szerint a kitöréshez a parkolóból nagyjából kétórás túrával lehet eljutni, visszafelé kicsit rövidebb az út, mert többet kell lefelé jönni, tette hozzá.

Megjegyezte: a szerkesztőségünknek elküldött felvételeket drónnal készítette, és apró érdekesség, hogy a szerkezet általában mintegy 100 méter magasan repült, ám a drón időnként még így is felhevült. A láva melegét távolabb is érezni lehetett, durván 30 méterre a friss láva szélétől és több száz méterre magától a kitöréstől.

Ugyanez a vulkán tavaly márciusban egyszer már kitört. Bár pontosan megjósolni nem lehet, úgy becsülik, a mostani kitörés akár 200 napig is tarthat. Tervezem, hogy még visszamegyek jobb időben, most a felhők miatt be voltam korlátozva a repülést tekintve