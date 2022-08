Washington is szankciókkal sújtotta Putyin barátnőjét

Az amerikai pénzügyminisztérium büntetőintézkedéseket vezetett be többek között az orosz elnök vélelmezett barátnője ellen. A szankciók rajta kívül ezúttal az orosz elit újabb csoportját célozták meg.

Az intézkedéssorozat a Biden-kormányzat legújabb kísérlete arra, hogy megbüntesse a Kremlt az Ukrajnában folyó háború miatt – jelentette a CNN.

Alina Maratovna Kabajevát, aki „romantikus” kapcsolatban állt az orosz vezetővel, azért büntették, mert „az Orosz Föderáció kormányának vezetője, tisztviselője, vezető tisztségviselője vagy igazgatótanácsának tagja, vagy volt” – áll a pénzügyminisztérium általánosítható közleményében.

A dokumentum szerint a 39 éves Kabajeva „szoros kapcsolatban áll Putyinnal”. Az Állami Duma korábbi tagja „jelenleg a Nemzeti Médiacsoport, egy Kreml-barát televíziós, rádiós és nyomtatott szervezetekből álló birodalom vezetője”.

A Wall Street Journal már áprilisban arról számolt be, hogy az Egyesült Államok fontolóra vette Kabajeva szankcionálását.

Az Európai Uniónak és az Egyesült Királyságnak azonban nem voltak fenntartásai, és Kabajevát már májusban szankciókkal sújtotta.

A feltételezések szerint az egykori tornászcsillag még gyermekekkel is megajándékozta Putyint.

Akkoriban azt írták róla: Kabajeva luxuséletet él, limuzinflottája van, és biztonsági őrök óvják magánéletét. A Sonntagszeitung című svájci lap információi szerint Kabajeva és Putyin első fia Svájcban született még 2015-ben rendkívüli óvintézkedések közepette, míg a második 2019-ben Oroszországban. Az újság ezen feltevéseket Kabajeva egyik ismerősének beszámolójára alapozza, aki ismeri a gyermekeket világra segítő szülészorvost. A hírt maga az orvos is megerősítette.

Kabajeva mellett a pénzügyminisztérium több más oligarcha, egy nagy acélgyártó vállalat és két leányvállalata, valamint egy szankciók kijátszásával vádolt pénzintézet és annak vezérigazgatója ellen is szankciókat rendelt el.

Saját hatáskörében az amerikai külügyminiszter további szankciókat jelentett be még három oligarcha, egy orosz állami vállalat, „négy magánszemély és egy Ukrajna területén Oroszországgal együttműködő szervezet”, valamint 24 orosz védelmi és technológiával kapcsolatos cég ellen.

Az Egyesült Államok emellett vízumkorlátozást vezetett be az Orosz Föderáció 893 tisztségviselőjével és „31 olyan külföldi kormányzati tisztségviselővel szemben, akik az Ukrajnához tartozó Krím területének Oroszország általi annektálása érdekében cselekedtek, és ezáltal fenyegették vagy megsértették Ukrajna szuverenitását” – közölte Antony Blinken.

Többségüket a szövetségesek: az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Ausztrália és Kanada már korábban megbüntették.

– indokolta a szankciókat az amerikai pénzügyminiszter.

„A pénzügyminisztérium minden rendelkezésére álló eszközt be fog vetni annak érdekében, hogy az orosz elitet és a Kreml segítőit felelősségre vonják a számtalan emberéletet követelő háborúban való bűnrészességükért” – hangoztatta Janet Yellen.

Az amerikai szankciókkal sújtott oligarchák egyike Andrej Grigorjevics Gurjev, a FoszAgro vegyipari vállalat milliárdos alapítója és volt kormánytisztviselő, akit a pénzügyminisztérium Putyin „közeli, ismert munkatársaként” jellemzett.

This here's Witanhurst, the second largest house in London after Buckingham Palace, owned by Andrey Guryev, a Russian fertiliser magnate pic.twitter.com/VIP3lOFfqu