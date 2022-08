Az egyik légitársaságnál már a vezetők közül toboroznak poggyászkezelőket

Legalább száz önkéntes kollégára lenne szüksége a Quantas ausztrál légitársaságnak, akik napi munkájuk mellett poggyászkezelőként is dolgoznának Sydney és Melbourne repülőterein három hónapon keresztül.

Olyan feladatok is hárulnának rájuk, mint az utasok csomagjainak ki- és berakodása, valamint a poggyászokat szállító jármű vezetése a repülőtereken. A légitársaság így próbálja áthidalni a munkaerőhiányból adódó problémákat. Ahogy a légitársaságok jelentős része, úgy Quantas is küzd a szolgáltatásainak újraindításával.

A koronavírus-járvány által okozott turisztikai katasztrófa, valamint a munkaerőpiac jelenlegi helyzetéből származó problémák miatt az iparág egyértelműen erőforráshiánnyal küzd – írta Colin Hughes, a vállalat operatív igazgatója a BBC-nek küldött közleményében.

A Quantas ezért olyan kéréssel fordult a vezető beosztású kollégái felé, hogy heti három vagy öt napon át, napi négy- vagy hatórás műszakokban dolgozzanak poggyászkezelőként is.

A felhívás azt is kikötötte: a személynek arra is képesnek kell lennie, hogy akár egy 32 kilogrammos bőröndöt is megmozgasson.

Egyértelmű volt számunkra, hogy az operatív teljesítményünk nem felel meg az ügyfeleink és a magunk elvárásainak sem, viszont minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy javítsunk a helyzeten

– nyilatkozta a Qantas szóvivője a BBC-nek, hozzátéve, hogy nem ez az első alkalom a cégnél, amikor ilyesfajta segítséget kérnek a vezetőiktől: húsvét óta ugyanis mintegy kétszáz központi munkatársuk segített a reptéri csúcsidőszakokban. Múlt hónapban rengeteg utas panaszkodott a légitársaságra a késések és a poggyászproblémák miatt. A társaság a munkaerő átcsoportosításával próbál megoldást találni a helyzetre.