Megnyerte az állam ellen indított pert Brazília egyik legnagyobb erdőpusztítója

A férfi, Antonio José Rossi Junqueira Vilela korábban a Cristalino II nemzeti park erdőinek 11 ezer hektáron való kiirtása miatt – ahol különösen színes az állat- és növényvilág – már kapott egy 27 millió dolláros bírságot. Ez a terület ad otthont például a sárgahomlokú pókmajomnak, amely élőhelye pusztulása miatt a veszélyeztetett fajok közé sorolandó – írja az AP News.

Később mégis egy, a férfihoz köthető cég perelte be a területek felelősét, a Mato Grosso államot. A férfi érvelése szerint az állam szabálytalanul alakította ki a 118 ezer hektáros nemzeti parkot 2001-ben. Az ügyet eldöntő bírák 3:2 arányban a cégnek adtak igazat, ugyanis a park létrehozása előtt nem történt széles körű társadalmi konzultáció a kérdésről. Az ítélet jogerőssé vált, mert az állam nem fellebbezett a döntés ellen. A cég megnyerte a pert, a parkot pedig hamarosan felszámolják.

Az állam kormányzója, Jair Bolsonaro elnök arról nyilatkozott, hogy Brazíliában túl sok természetvédelmi terület van. A hivatalos indoklásban azzal magyarázzák a fellebbezés elmaradását, hogy technikai okból nem lett volna esélyük.

Antonio Josét korábban már az Amazonas-medence „legszörnyűbb erdőpusztítójának” is nevezte egy ügyész, mert 30 ezer hektáron kiirtotta az erdőt Pará államban. A per évek óta húzódik, de ha elítélnék, kétszáz év letöltendőt és hatvanmillió dolláros bírságot is kaphatna.