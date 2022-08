Furcsa dolgot művelhetett a Fehér Házban Donald Trump, mindent tagad

A New York Times fehér házi tudósítója, Maggie Haberman – aki a készülőben lévő könyvében bővebben ír a Trump-kabinet tevékenységéről – azt állította, hogy a képeket egy korábbi fehér házi tisztviselőtől kapta, aki az előző kormányzat alatt dolgozott.

A hétfőn közzétett képeken állítólag olyan jegyzetek láthatók, amelyeket Donald Trump húzott le a lefolyón, a fecnik egy részétől állítólag a Fehér Házban, a másik felétől pedig egy meg nem nevezett külföldi országban szabadult meg – bár a papírok inkább kézzel írtnak tűntek, mint hivatalos dokumentumoknak.

