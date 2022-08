Kiszivárgott a videó: így verték át Karácsony Gergelyt az oroszok

Karácsony Gergely június végén számolt be arról, hogy megkereste egy férfi, aki – a deepfake-technológia segítségével – a kijevi polgármesterhez hasonlóan jelent meg egy online videóhívásban. A háború kezdete óta több ehhez hasonló átverés is történt.

Most kiderült, hogy az eset mögött a Vovan and Lexus csatorna állt, amelyet két orosz komikus üzemeltet. Ők ketten 2014 óta több híres politikussal és világsztárral is lebonyolítottak ehhez hasonló átverést – többek közt Elton Johnnal, Mihail Gorbacsovval, John McCain amerikai szenátorral vagy Bernie Sanders amerikai demokrata elnökjelölttel –, de mindig olyan személyekkel, akik Oroszországgal szemben kritikusak.

Felmerült velük kapcsolatban már az a gyanú is, hogy az orosz kormányzathoz, titkosszolgálathoz kötődnek.

Figyelemre méltó az is, hogy több produkciójukról – így például a mostaniról is – még az orosz állami hírügynökség, a RIA Novosztyi is beszámolt. Ez is erősítheti a gyanút, hogy valamilyen módon kötődnek az orosz kormányzathoz, továbbá sok esetben finoman szólva is kétes, a titkosszolgálatok által használt eszközökkel sikerül lebonyolítaniuk ezeket az átveréseket.

A háború kezdete óta a páros még aktívabbá vált. Azóta többek között Ben Wallace brit védelmi miniszterrel és Priti Patel brit belügyminiszterrel is beszéltek. Átverték George Bush volt amerikai elnököt, J. K. Rowling és Stephen King írót, valamint több európai nagyváros polgármesterével is sikerült kapcsolatba lépniük.

Az orosz komikusok azt a beszélgetést tették közzé Redditen és Telegramon, amelyet Karácsony Gergellyel folytattak. A főpolgármester az eset után közvetlenül azt írta, hogy „a közelmúltban berlini, madridi és bécsi főpolgármester kollégáimhoz hasonlóan engem is felhívott Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester – pontosabban valaki, aki pontosan úgy nézett ki és beszélt, mint ő”.

Állítása szerint a videóhívásra a kijevi főpolgármester hivatalos e-mailjéről érkezett megkeresés, ezért először nem gyanakodtak. A beszélgetés tartalmáról Karácsony Gergely azt mondta, hogy a hívás alatt több provokatív jellegű kérdés is elhangzott, később emiatt merült fel a gyanú, és bontották a vonalat.

Erről beszéltek Karácsony Gergellyel

Az orosz páros most közzétett egy megvágott videófelvételt erről a beszélgetésről, amelyben Karácsonyt angolul kérdezték, mire ő magyarul válaszolt. Egyrészt arról kérdezték, hogy milyen álláspontot képvisel a magyar kormány az ukrajnai háborúban, és hogy hajlandók-e fellépni Oroszország ellen.

Igen, a magyar kormány a rossz oldalon áll ebben a konfliktusban, és a szankciókat csak nagyon nehezen sikerül keresztülvinni. De azért örülök annak, hogy létrejött a szankciós csomag, és Magyarország nem tudta ezt megakadályozni

– fogalmazott Karácsony Gergely, majd hozzátette, hogy a magyar kormány rá van szorulva az Európai Unió támogatására, és hogy a jogállamisági vita miatt van egy vitájuk az Európai Bizottsággal.

Azért vannak eszközei a bizottságnak, hogy jobb belátásra bírja Magyarországot, ha további szankciós politikát akar folytatni

– tette hozzá a főpolgármester.

Karácsony Gergely ezután arról is beszélt, hogy Orbán Viktor szerinte elszigetelődött Európában az ukrajnai háború miatt. Azt mondta, hogy szerinte a kormányfő ebben a kérdésben nem lesz őszinte, és Ukrajnát biztosan nem fogja aktívan támogatni, „hacsak valamilyen nyomás alá nem helyezi az Európai Unió és a magyar ellenzék”.

Kitért arra is, hogy az uniónak már évekkel ezelőtt csökkentenie kellett volna az oroszoktól való függőséget, és hogy az ukrajnai menekültek többsége csak átutazik Magyarországon – bár a kormány az erre vonatkozó információakt nem osztja meg velük, így nem tudják a pontos számot.

Ezután azt mondta, hogy az Európai Unió sok támogatást adott a menekültek ellátásához, de azt nem tudja, hogy a magyar kormány mennyit szánt erre.

Én azt gondolom, hogy Magyarország nem nagyon jó hely a menekültellátás szempontjából sem

– fogalmazott Karácsony Gergely.

A közzétett videófelvétel végén az ál-Klicsko azt mondta neki, hogy készen állnak támogatni őt a következő politikai választásokon, mert „meg kell változtatniuk a mostani rendszert Magyarországon”.

A főpolgármester láthatóan ennél a kérdésnél fogott gyanút, és csak arról beszélt, hogy a következő választás még sok idő múlva lesz, és hogy a mostaninál „részben a háború okozta félelmeket használta ki Orbán, de a gazdasági problémák olyan nagyok, hogy semmi nem tart örökké”.

A beszélgetésben előkerült az LMBTQ-közösség tagjainak jogi helyzete is. Ezzel kapcsolatban az ál-Klicsko azt mondta a főpolgármesternek, hogy együtt kell küzdeniük a konzervatívok ellen, és „meg kell b*szniuk mindannyiukat”, mire Karácsony Gergely válasz helyett csak nevetett egyet.

A fordítója viszont angolul azt válaszolta, hogy köszönik az ajánlatot és azt is, ha a következő választáson támogatják őket.

(Borítókép: Karácsony Gergely. Fotó: Gorondy-Novák Edit / Index)