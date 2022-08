Videó: sosem látott erősségű csapást hajtottak végre a HIMARS-ok, 100 ember meghalt

Oroszország felgyorsíthatja a népszavazásokra való felkészülést Ukrajna megszállt területeinek annektálásával kapcsolatban – áll az American Institute for the Study of War (ISW) jelentésében.

Hozzátették: az ukrán lakosság ellenállása arra kényszeríti az oroszokat, hogy folyamatosan változtassák meg a népszavazásról szóló terveiket. Mint írták, az otthonszavazással növelik lehetőségeiket Ukrajna polgári lakosságának közvetlen megfélemlítésére.

Továbbá ezeket a „felméréseket” hírszerzési műveletekké is alakíthatják, hogy elűzzék az ukrán ellenzéket a megszállt területekről.

Az otthoni szavazás korlátozza a gerillatámadások lehetőségét. A Kreml szavazásokat szervezhet különböző településeken, a várható helyi támogatástól, a gerillatámadások vélt kockázatától és a bürokratikus lehetőségektől függően

– áll a jelentésben.