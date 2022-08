Megszólalt az Országos Atomenergia Hivatal az esetleges nukleáris veszélyről

Rafael Mariano Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) főigazgatója közleményt adott ki, miután pénteken tüzérségi támadás érte a zaporizzsjai atomerőművet. Az Országos Atomenergia Hivatal reakciójában igyekezett megnyugtatni a magyar lakosságot, a szervezet tájékoztatása szerint nincs ok az aggodalomra.

Kijev beszámolója szerint a támadásban megsérült az atomerőmű külső villamosenergia-ellátása, de két távvezeték még működőképes. Az atomerőmű három működő blokkjainak egyikén a támadás a biztonsági rendszer működését váltotta ki, így azt lekapcsolták az országos hálózatról – írja a NAÜ.

A hírek szerint a reaktorok nem sérültek, nem történt radioaktív kibocsátás sem, és nincs hír sérültekről. A támadásban megsérült viszont az erőmű üzemét támogató nitrogén-oxigén-üzem és egy kiszolgálóépület is, vagyis az üzem javításra szorul.

A NAÜ azt is megtudta, hogy tüzérségi lövedékek csapódtak be a kiégett fűtőelemeket tároló létesítmény közelében is. Szombat reggel a zaporizzsjai atomerőmű hat blokkjából kettő üzemelt, és a sugárzási szint normál volt – közölték az ukrán hatóságok.

A rendelkezésre álló adatok alapján arra lehet következtetni, hogy az atomerőműben a nukleáris biztonság és védettség helyzete stabil, és nem áll fenn a biztonságra nézve azonnali fenyegetés. A helyzet ugyanakkor bármikor változhat, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint például nukleáris katasztrófa fenyegeti Európát.

Bármilyen katonai művelet, amely veszélyezteti a zaporizzsjai atomerőmű biztonságát vagy védettségét, teljes mértékben elfogadhatatlan, és bármi áron el kell kerülni

– jelentette ki Rafael Mariano Grossi.

Ami Magyarország szempontjából nagyon fontos, hogy az Ukrajnában jelenleg működő nukleáris létesítmények mindegyike több mint 300 kilométerre van, közülük a legnagyobb, zaporizzsjai atomerőmű több mint 900 kilométerre fekszik a magyar határtól.

A nagy távolság miatt egy esetleg bekövetkező veszélyhelyzet esetén sem várható olyan esemény, amely lakosságvédelmi intézkedéseket indokolna Magyarország területén – hangsúlyozta közleményében az Országos Atomenergia Hivatal.

