Joe Biden jelentősen túlértékelte az al-Kaida meggyilkolt vezetőjének szerepét

Amikor a múlt héten Joe Biden amerikai elnök bejelentette, hogy az al-Kaida vezetőjét, Ajmán al-Zaváhirit megölték egy amerikai dróncsapásban az afganisztáni Kabulban, Biden elnök úgy jellemezte a régóta keresett terroristát, mint a 2000-ben elkövetett amerikai Cole-merénylet (a USS Cole hadihajón elkövetett öngyilkos robbantás, amelyben 17 tengerész életét vesztette − a szerk.) mögött álló „lángelme”.

Biden azt is mondta, hogy al-Zaváhiri „komoly szerepet vállalt” a 2001. szeptember 11-i támadások tervezésében.

Kétségtelen, hogy al-Zaváhiri egy olyan terrorista mozgalom vezetője volt, amelynek globális tevékenysége emberek ezreit ölte meg. Ő volt az al-Kaida alapítójának, Oszama bin Ladennek a helyettese, és 2011-ben vette át a szervezet irányítását.

De ami a történelmi pontosságot illeti, az amerikai elnök szavai jóval túlmutattak azon, ahogyan a kormány és a terrorizmussal foglalkozó szakemberek jellemezték al-Zaváhiri szerepét a két különösen hírhedt támadásban − írja elemzésében a The New York Times.

A hírszerzők nem úgy értékelik al-Zaváhiri szerepét, mint az elnök

Joe Bidennek az al-Zaváhirire, mint a szeptember 11-i támadások egyik fő kitervelőjére vonatkozó ábrázolása számos, a beszédéről szóló híradásban, többek között a The New York Timesban is visszaköszönt. Ez azonban meglepte a terrorelhárítási szakértőket, akárcsak al-Zaváhiri szerepének jellemzése a Cole-merényletben.

Marc Sageman, a CIA volt tisztje, aki az 1980-as években Afganisztán szovjet megszállása ellen harcoló iszlamista harcosokkal dolgozott együtt, és később több könyvet is írt a terrorista hálózatokról és a radikalizálódásról, azt mondta, hogy zavarba ejtette Biden al-Zaváhiri ábrázolása, és kíváncsi arra, hogy annak mi a forrása.

Zaváhiri legitim célpont. De az indoklás, amit tegnap adtak, pontatlan volt. Kételkedem benne. Erősen, erősen kétlem

– mondta kedden, egy nappal az elnök beszéde után.

Egy magas rangú kormányzati tisztviselő nem volt hajlandó a lap kérdésére megmondani, hogy Joe Biden megfogalmazása része volt-e az előkészített megjegyzéseknek, amelyeket a hírszerző közösséggel és más terrorizmusellenes szakértőkkel konzultáló beszédírók fogalmaztak meg, vagy az elnök csupán improvizálta azokat.

Az ügyészségi iratok szerint nem ő volt a 2001. szeptember 11-i merénylet fő kitervelője

A névtelenséget kérő tisztviselő szerint Biden pontosan jellemezte al-Zaváhiri előéletét a konkrét támadásokkal kapcsolatban. Az igazságügyi minisztérium Bin Ladennel és sok más személyiséggel együtt al-Zaváhiri ellen is vádat emelt a kenyai és tanzániai amerikai nagykövetségek elleni 1998-as robbantások miatt − jegyezte meg a tisztviselő, hozzátéve, hogy a kormány szerint „ezek voltak az előzmények az al-Kaida 2000-ben, 2001-ben és azon túl elkövetett nagyobb támadásaihoz”.

Az ügyészek a szövetségi polgári bíróságon és a guantánamói katonai bizottságokban számos vádiratot nyújtottak be az al-Kaida ügynökei ellen, akiket azzal vádolnak, hogy segítettek a Cole elleni merénylet kitervelésében.

Ezekben az iratokban a kormányzat ismerteti a résztvevők, a találkozók, a pénzügyi átutalások és egyéb, az összeesküvést alkotó cselekmények körét. Ezek az iratok nem úgy mutatják be al-Zaváhirit, mint a művelet kitervelőjét.

Személyesen az elnök engedélyezte az akciót

Mint azt megírtuk, az amerikai erők végeztek az al-Kaida első számú vezetőjével, aki Oszama bin Laden kiiktatása után vált a terrorszervezet irányítójává. Ajman al-Zaváhiri halálát Joe Biden amerikai elnök jelentette be a Fehér Ház erkélyén augusztus 2-án elmondott beszédében.

Az elnök ekkor elmondta, hogy személyesen engedélyezte a dróncsapást.

Fehér házi és nemzetbiztonsági források elmondták: áprilisban kapták az első fülest, hogy Kabulban lelhetett menedékre a terroristavezér, akit a tálibokon belüli egyik erős csoport, a Hákkáni-hálózat támogatott már korábban is.

Nagyon aprólékos, hosszadalmas nyomozás indult, egyfelől, hogy megbizonyosodjanak az állítás igazáról, másfelől pedig az amerikai csapatok tavaly augusztusi kivonulása óta gyakorlatilag nincs semmiféle működőképes hálózata a felderítésnek Afganisztánban.

Végül július elsején, miután Biden elnök visszatért európai körútjáról, részletesen tájékoztatták a tervezett légicsapásról. Az amerikai elnök csak úgy volt hajlandó engedélyezni Zaváhíri likvidálását, hogy minimálisra csökkentik a körülötte élő civil áldozatok számát. Ezt tökéletesen kivitelezték a drónról indított Hellfire rakétákkal.

Azt nem tudni, hogy a drón hol szállt fel, és esetleg mely, Afganisztánnal határos államokon repült át titokban, míg el nem érte kabuli célpontját.

