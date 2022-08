A betegek 80 százalékánál neurológiai változásokkal jelentkezik a hosszú Covid

A koronavírus hosszú távon is megviselheti a szervezetet; valakinél fejfájás és fáradtság jelentkezik miatta, de magas vérnyomással és depresszióval is küzdenek jó páran.

A koronavírus hosszú távon is megnehezítheti az emberek életét, ugyanis akár hónapokkal később is jelentkezhet izomfájdalom vagy köhögés, esetleg láz, orrdugulás, hidegrázás, szag- és ízvesztés. Leggyakrabban azonban fáradtságról és fejfájásról számolnak be mint elhúzódó tünetek – szúrta ki a 24.hu az EurekAlerten megjelent sajtóközleményben.

Eredményeink alátámasztják azt az egyre erősebb bizonyítékot, hogy a Covid–19-fertőzések után krónikus neuropszichiátriai tünetek jelentkeznek

– közölték a Science Direct című folyóiratban.

Mint írják, egy kutatásban részt vevő kétszáz fő 80 százaléka nyilatkozott neurológiai tünetekről, és kiderült: a fáradtság volt a leggyakoribb tünet, ezt pedig a fejfájás követte. A résztvevők több mint felénél jelentkezett szag- és ízérzésváltozás, és volt olyan, akinek a munkamemóriájára és a szókincsére is hatással volt a betegség.

További tünetek még a zavartság, cukorbetegség, elhízás és a magas vérnyomás, illetve a résztvevők 25 százaléka depresszióról számolt be.

Hozzátették: ezek az eredmények korábbi kutatási eredményeket is megerősítenek.

Mint arról korábban beszámoltunk, Magyarországon a kormányzat által nemrég közzétett fertőzöttségi számok erőteljes felfutást jeleznek a koronavírus-járványban, ugyanis egy hét alatt összesen 96-an veszítették életüket koronavírusban, és 1593-an vannak kórházban. Az elhunytak száma egy hét alatt majdnem duplázódott, csaknem 22 ezer új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon.

Emellett a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) mérései szerint több mintavételi helyen is emelkedő tendenciát mutat a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, csökkenés egyetlen városban sem tapasztalható.

Szlávik János nemrég elárulta, mivel keverhetők össze a koronavírus tünetei, erről ebben a cikkünkben számoltunk be. Zacher Gábor pedig a zárt térben történő maszkviselésre hívta fel a figyelmet.