Majomhimlős lett egy négyéves kislány Németországban

Németországban most először mutatták ki a kórokozót egy gyermek szervezetében. A kislány két fertőzött felnőttel él együtt a Baden-Württemberg tartományi Pforzheimben. A tartományi egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint elővigyázatosságból vizsgálták meg, miután kimutatták az első fertőzést a háztartásban. Eddig nem jelentkeztek nála a betegség tünetei – írta az MTI német lapokra hivatkozva.

Az RKI-nál május elején regisztrálták az első németországi majomhimlős eseteket. Keddig 2982 igazolt fertőződést jegyeztek fel. A betegség mind a 16 tartományban megjelent.

Az intézet ismeretei szerint a vírus elsősorban szexuális úton terjed Németországban, főleg férfiak körében. A fertőzöttek szinte mind felnőtt férfiak, de a tünetei közé tartozó hólyagok felsértésével a környezetükben élők is elkaphatják. Az RKI eddig hét nőnél és két kiskorúnál, egy 15 és egy 17 éves kamasznál mutatta ki a vírust. Az esetek többségében a fertőzés enyhe lefolyású betegséggel jár. Halálos áldozatot Németországban még nem regisztráltak.

Az Afrika egyes részein évtizedek óta ismert és ritkán előforduló majomhimlő május óta Európában, Észak-Afrikában és más térségekben is terjed. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) júliusban globális egészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a járványt.

A Spiegel múlt hét szerdán arról számolt be, hogy Hollandiában egy kilencéves kisfiú is megfertőződött, a hasonló tünetek miatt a gyerekeknél gyakran előforduló bárányhimlőnek vélték először, a laborminta mutatta ki a majomhimlő jelenlétét szervezetében. Eddig a WHO jelentése szerint a világon már nyolcvan gyereknél mutatták ki a kórokozót. Az Egészségügyi Világszervezet vezetője, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint ez aggodalomra ad okot, főleg az immunhiányos vagy a terhes nők esetében jelenthet nagyobb kockázatot a fertőzés.