Az ellentétek dacára elmélyülő kapcsolatok Moszkva és Ankara között

Az orosz gáz egy részét Ankara rubelben fogja fizetni. – Ezt Recep Tayyip Erdogan török elnök jelentette be, miután Szocsiban találkozott Vlagyimir Putyin orosz államfővel. Egyik fél sem részletezte, hogy a szállítás milyen hányadát törleszti Törökország orosz valutában.

A rubelben történő fizetéssel Oroszország megkerüli a Nyugat pénzügyi szankcióit – emlékeztetett a Deutsche Welle, emiatt azonban Ankara összetűzésbe kerülhet Washingtonnal.

A legfontosabb orosz bankokat kizárták a SWIFT-hálózatból, ami rendkívül megnehezíti az oroszok számára a pénzátutalást a világ legtöbb bankjába.

Noha Törökország is elítélte az Ukrajna elleni orosz inváziót, tartózkodott attól, hogy csatlakozzon az Oroszországgal szembeni uniós és amerikai szankciókhoz.

A négyórás megbeszélésen abban is megállapodtak, hogy az orosz Mir fizetési rendszer kiterjesztésével Törökország elmélyíti kapcsolatait Oroszországgal – fejtette ki Erdogan. Öt török bank fogadja majd el a Mirt és a hozzá rendelt bankkártyákat – emlékeztetett a Bloomberg hírügynökség.

Ez megkönnyebbülést jelent az orosz turisták és Törökország számára egyaránt – mondta az elnök az újságíróknak. Az idei év első félévében Oroszországból érkezett a második legtöbb turista Törökországba – Németország mögött.

Törökország egyébként azon kevés európai országok egyike, amely járatokat üzemeltet Oroszországba. Az Európai Unió, amelynek Törökország nem tagja, lezárta légterét az orosz repülőgépek elől.

Oroszország építi Törökország első atomerőművét, de ezzel elég sok gond akadt. Erdogan és Putyin fontosnak tartja, hogy az Akkuyu határidőre elkészüljön, ezért Moszkva 20 milliárd dollárt utalt a helyszínre a devizalikviditás fenntartása érdekében.

A török elnök bejelentette: az építkezésre látogat, miután a kivitelező, a Roszatom menesztette egyik vezető török alvállalkozóját. Putyin azzal üdvözölte a török elnököt Szocsiban, hogy megköszönte segítségét a nemzetközi megállapodás megkötésében, amely révén újraindult a Kreml háborús gépezete által megszakított ukrajnai gabonaexport – valamint az orosz élelmiszerek és műtrágyák – kivitele.

A múlt héten még három, összesen közel 60 ezer tonna gabonát szállító hajó indult el az ukrán fekete-tengeri kikötőkből Nagy-Britanniába, Írországba, illetve Törökországba.

Ugyanakkor a zárt ajtók mögött folytatott tárgyalásokon szóba kerülhetett, hogy Oroszország részesedést szerezne a török olajfinomítókban, terminálokban és tározókban, amivel álcázhatja az olaj eredetét a belengetett uniós olajembargó előtt.

Nem volt jele annak, hogy Törökország fontolóra venné a javaslatokat, amelyek NATO-tagállamként a másodlagos szankciók jelentős kockázatának tennék ki – írta a Guardian.

Más jelek arra utaltak, hogy a két vezető nem csak gazdasági kérdésekről tárgyalt. A találkozó kezdete előtt orosz újságírók figyeltek fel arra, hogy megjelent Ramzan Kadirov csecsen vezető, aki a parancsnoksága alatt álló erőket küldött Szíriába és Ukrajnába egyaránt. Szerepét a tárgyalásokon nem tisztázták.

Ramzan Kadyrov will participate in the talks with Erdogan in Sochi as part of the Russian delegation pic.twitter.com/jmbeK5m76J