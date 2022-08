Bajban az oroszok, fogalmunk sincs, hogyan történhetett mindez

Az Institute for the Study of War (ISW) jelentése szerint az orosz tisztviselők továbbra sem értik az oroszok által megszállt Krím félszigettől 225 kilométerre fekvő Szaki légibázis elleni augusztus 9-i támadást. Az ukrán hadsereg a bombázásban legalább nyolc orosz repülőgépet és több épületet is megsemmisített.

A műholdfelvételek megerősítették az ukrán légierő jelentéseit, a támadás legalább nyolc orosz repülőgépet megsemmisített, ellentmondva az orosz állításoknak, amely szerint a robbanások nem károsítottak meg egyetlen repülőgépet sem

– idézi a jelentést az Unian ukrán hírügynökség.