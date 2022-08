Több tonna haltetemet halásztak ki Lengyelország második leghosszabb folyójából

Eddig mintegy tíz tonna haltetemet halásztak ki az Odera folyóból Lengyelországban – közölte Przemyslaw Daca, a lengyel vízügyi hatóság elnöke, amiről az MTI számolt be. A tisztviselő egyúttal ökológiai katasztrófának nevezte a tömeges halpusztulást, melynek kiváltó oka mindeddig ismeretlen.

A nyugat-lengyelországi Cigacice községben rendezett sajtóértekezleten Daca felidézte: a halpusztulás első jeleit a délnyugat-lengyelországi Olawa városnál észlelték július végén.

A méreghullám, mert valószínűleg méreggel van dolgunk, azóta elérte a Warta folyó torkolatát az Oderánál

– fogalmazott a lengyel vízügyi hatóság elnöke, aki közölte: az említett szakasz hossza mintegy 300 kilométer.

A sajtóértekezleten szintén részt vevő Wojciech Skurkiewicz nemzetvédelmiminiszter-helyettes tudatta: az Oderán keletkezett károk elhárítására a lengyel hadsereg részét képező önkéntes területvédelmi erők (WOT) 150 katonáját vezényelték ki.

Azt is bejelentette, hogy csütörtök este a válságstáb is összeül, amelyen a hadsereg képviselőin kívül részt vesznek az érintett vajdaságok vezetői is.

Az Odera Lengyelország második leghosszabb folyója, felső szakasza a lengyel–német határt képezi. Forrása észak-Morvaországban, Csehországban van, és a Szczecini-öbölnél a Balti-tengerbe ömlik.