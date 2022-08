Lázadnak a mexikói kartellek, a hatóságokkal csaptak össze a bandák

A lap beszámolója szerint több mint két tucat üzletet gyújtottak fel a drogkartell fegyveresei és zártak le utakat lángoló járművekkel Mexikóban, válaszul egy katonai műveletre, amely a bandavezérek találkozójára irányult.

Andres Manuel Lopez Obrador, mexikói elnök elmondta, hogy két drogbanda találkozóján, bűnözőkre, köztük főnökökre csaptak le a katonák Jalisco államban. Az elnök arról is beszámolt, hogy lövöldözések és letartóztatások is történtek, amelyek tiltakozásokat váltottak ki nem csak Jaliscoban, hanem Guanajuatoban is.

A guadalajarai amerikai nagykövetség figyelmeztetést adott ki, amelyben arra utasítja a diplomatákat, hogy kövessék a helyi hatóságok tanácsait és keressenek menedéket és további tájékoztatásig maradjanak is ott.

A helyi hatóságok és média több útlezárásról és lángoló járművekről számolt be. A tudósítások szerint számos lövöldözés is történt a mexikói biztonsági erők és meg nem nevezett bűnözői csoportok között.

🚨El martes por la tarde en varios municipios de Guanajuato y Jalisco, México, se vivió una jornada violenta con enfrentamientos armados y narcobloqueos. pic.twitter.com/CqxvLzxxon — AJ+Español (@ajplusespanol) August 11, 2022

Enrique Alfrado, Jalisco állam kormányzója a Twitteren közölte, hogy a letartóztatásokat követő erőszakos tiltakozásokban senki sem sérült meg. A razziákban öt embert elfogtak és egy gyanúsítottat megöltek.

Az Al Jazeera szerint nem ez az első ilyen eset, a mexikói drogkartellek tagjai gyakran káoszt idéznek elő, hogy megakadályozzák a főnökeik börtönbe szállítását vagy tiltakozzanak a letartóztatások ellen.