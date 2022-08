Elaltathatják a norvég hajósüllyesztő rozmárt, Freyát

A folytonos felszólítások ellenére, hogy ne zavarják az állatot, Freya, a mintegy 600 kilós fiatal nőstény továbbra is hatalmas tömegeket vonz – magyarázta a norvég Halászati Igazgatóság a közleményében, amelyhez fényképet is csatoltak a bámészkodók tömegével a rozmár közvetlen közelében.

– hangsúlyozta a Halászati Igazgatóság szóvivője, Nadia Jdaini.

„Most vizsgáljuk a további intézkedéseket, amelyek között az elaltatás tényleges alternatíva lehet” – tette hozzá.

A rozmárok rendszerint az Északi-sarkvidék északabbra fekvő szélességeinél élnek, de Freya, aki a skandináv mitológia szerelem és szépség istennőjéről kapta a nevét, július 17. óta a főváros part menti vizeiben fürdőzik.

Big story in Norway this summer is a walrus we've named Freya has made it to our shores and is touring the country, laying around and sinking boats pic.twitter.com/rQolsxd88b