Tízszer is eltalálták az atomerőművet, katasztrófáról beszél az ENSZ-főtitkár

Orosz hivatalos személyek kaptak katonai kiképzést az utóbbi hetekben Iránban egy drónok átadására vonatkozó megállapodás keretében – közölte csütörtökön Vedant Patel, az amerikai külügyminisztérium helyettes szóvivője.

Patel figyelmeztetett, hogy amennyiben Teherán pilóta nélküli repülőeszközöket biztosít Moszkva számára, úgy Washington aktívan alkalmazni fogja a rendelkezésre álló szankciós mechanizmusokat mindkét féllel szemben.

Engedjék meg, hogy világossá tegyem: aktívan be fogjuk tartatni az orosz, illetve az iráni fegyverkereskedelemre vonatkozó minden amerikai szankciót

– mondta.

Patel beszélt arról is, hogy tudomásuk szerint az orosz delegáció egy mintapéldányt is kapott az iráni gyártású, fegyverzettel is felszerelhető drónokból.

Washington július közepén számolt be arról, hogy értesülései szerint Irán több száz, fegyverek hordozására képes pilóta nélküli repülőeszközt készül eladni Oroszországnak, és már július közepétől megkezdheti az orosz erők kiképzését ezeknek a drónoknak a használatára.