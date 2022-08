Lefoglalták Trump szigorúan titkos iratait, a francia elnökről egy egész dosszié volt

A nemrég nyilvánosságra hozott házkutatási parancs szerint 11 titkos dokumentumcsomagot foglalt le a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) Donald Trump volt elnök rezidenciájáról. A hivatalos szervek egy Trump-szövetségesről és a francia elnökről is találtak anyagot.

Mint arról korábban beszámoltunk, a szövetségi bíró pénteken nyilvánosságra hozta Donald Trump volt amerikai elnök floridai Palm Beachen lévő Mar-o-Lago-i üdülőjében tartott FBI-házkutatás házkutatási parancsát és a tulajdon átvételi elismervényét. Az üzletember a napokban ismét kiemelt személy lett a médiában, ám a történtek ellenére arra biztatják, hogy minél előbb jelentse be: indul az elnökségért 2024-ben.

A dokumentumok szerint a házkutatás bizonyítékgyűjtő lépés volt egy nemzetbiztonsági vizsgálatban, amely titkos dokumentumok helytelen kezelésével kapcsolatos.

Az FBI összesen 11 titkos dokumentumot foglalt le a rezidenciáról, köztük néhány „szigorúan titkos/SCI” – a legmagasabb minősítési szintek egyikét jelentő – jelöléssel ellátott anyagot. Valamint három szövetségi bűncselekményt is azonosítottak, amelyeket jelenleg az igazságügyi minisztérium vizsgál:

a kémkedési törvény megsértése, az igazságszolgáltatás akadályozása, és a kormányzati iratok nem megfelelő kezelése.

A CNN szerint a bűncselekmények feltüntetése azt jelzi, hogy az Igazságügyi Minisztérium ezek miatt is vizsgálatot indít majd.

Több mint húsz dobozt vitt el az FBI

A legújabban nyilvánosságra került dokumentum a házkutatási parancs átvételi elismervénye, amely felsorolja azokat a tárgyakat, amelyeket az FBI Mar-a-Lagóban gyűjtött össze. Ebből kiderül, hogy az ügynökök több mint 20 dobozt vittek el Trump Palm Beach-i üdülőhelyéről, valamint fényképkötegeket, titkos kormányzati anyagokból álló csomagot és egy kézzel írt feljegyzést is lefoglaltak.

Az elismervény szerint a szövetségi ügynökök lefoglaltak:

egy csomag „szigorúan titkos/SCI” dokumentumot,

négy köteg „szigorúan titkos” dokumentumot,

három „titkos” dokumentumcsomagot, valamint

három „bizalmas” dokumentumot.

Azt azonban nem részletezték, hogy miről szóltak, de a lap úgy tudja, a lefoglalt anyagok között volt egy dokumentum Roger Stone kegyelemben részesítéséről, aki elkötelezett Trump-szövetséges, és akit 2019-ben elítéltek, mert hazudott a kongresszusnak. A legmeglepőbb felfedezés pedig a francia elnökről szóló dokumentum volt, amelyet a párizsi vezetés nem kívánt kommentálni.

A bírósági dokumentumok magáról a keresésről is tartalmaznak új részleteket, és az is kiderült, hogy az FBI-ügynökök csak bizonyos helyekre léphettek be Mar-a-Lago-n belül.

(Borítókép: Donald Trump 2022. augusztus 6-án. Fotó: Brandon Bell/Getty Images)