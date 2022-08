Tombol az erdőtűz Kárpátalján

Ahogy Európa több térségében, Kárpátalján is erdőtűz ütötte fel a fejét. Nagy részét sikerült lokalizálniuk a tűzoltóknak, de veszélyt jelentő gócpontok még előfordulhatnak. A csehországi Cseh Svájc Nemzeti Park területén viszont sikerült eloltani a lángokat.

Kárpátalja Ungvári járásában hatalmas erdőtűz tombolt, Nagypásztély település közelében mintegy 90 hektáron égett az erdő. Nagy részét sikerült lokalizálniuk, de veszélyt jelentő gócpontok még előfordulhatnak – adta hírül a Kárpáti Igaz Szó Viktor Mikita katonai kormányzó tájékoztatására hivatkozva.

A lángok megfékezése érdekében 24 speciális járművet és 192 személyt vontak be, illetve két AN–32-es típusú repülőgép és két MI–8-as helikopter is oltotta a tüzet a magasból.

A történtek miatt a megyei védelmi tanács erdőlátogatási tilalmat vezetett be Kárpátalja egész területén. A helyi rendőrség még kutatja, hogy a mostani erdőtűznek vannak-e személyi felelősei, nem történt-e esetleg gyújtogatás. Kárpátalján az idén már több alkalommal is be kellett vezetni erdőlátogatási tilalmat a drasztikus szárazság miatti fokozott tűzveszély következtében.

Csehországban megfékezték a tüzet

Mint arról beszámoltunk, hatalmas erdőtűz tombolt a csehországi Cseh Svájc Nemzeti Park területén is. A tüzet 46 tűzoltóegység oltotta, a lángok terjedését az erős szél táplálta.

Háromheti küzdelem után a tűzoltóságnak sikerült megfékeznie a térségben pusztító erdőtüzet, amely az eddigi legnagyobb erdőtűz volt Csehországban – ezt Lukás Marvan, a tűzoltóság szóvivője közölte péntek délután a Twitteren.

Nyílt tűz már sehol sincs, ezért az egész területet péntek délután átadtuk a nemzeti park igazgatóságának. Miután nem zárhatók ki lappangó tűzfészkek, biztonsági okokból az egész területet augusztus végéig tűzoltók fogják felügyelni. Mintegy 40 hivatásos tűzoltóról, néhány tucatnyi önkéntes tűzoltóról és megfelelő műszaki eszközökről van szó

– jegyezte meg a szóvivő.