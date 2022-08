Kiszáradás sújtja Olaszország legnagyobb tavát is

Kezd kiszáradni az olaszországi Garda-tó, vízszintje ugyanis több méterrel alacsonyabb az átlagosnál. A víz hőmérséklete is megemelkedett.

Az aszály miatt az olaszországi Garda-tó vízszintje megközelítette a valaha volt legalacsonyabb szintet. Európában a szélsőségesen forró nyári időjárás hatására Olaszországnak több nehézséggel is szembe kell néznie, ugyanis a legnagyobb folyója, a Pó is hatalmas szakaszon kiszáradt – írja az Independent.

A Garda-tónál a korábban víz alatt lévő sziklák nagy része a felszínre került, és a víz olyan mértékben felmelegedett, hogy szinte a Karib-tenger átlagos hőmérsékletét súrolja, ami 27 fok körül van.

A tó térségében már hónapok óta nem esett jelentős mennyiségű csapadék, a Pó kiszáradása pedig több milliárd eurós veszteséget okozott a helyi gazdáknak, akik a folyó vizével szokták öntözni földjeiket. Emiatt a helyi hatóságok engedélyezték, hogy a Garda-tó vizét használják fel a helyi folyók feltöltésére, ám ennek meglettek a maga következményei.

Július végén a turizmus védelme érdekében csökkentették a Póba vezetett víz mennyiségét. Davide Bedinelli, Garda polgármestere elmondta: az aszály tény, de a turistaszezon nincs veszélyben. Megerősítette, hogy a tó naponta 2 centiméter vizet veszít.

Emellett sorra száradnak ki Európa folyói, és a Duna halai is veszélyben vannak, erről ebben a cikkünkben írtunk. A Velencei-tó is bajban van, erről pedig itt számoltunk be.