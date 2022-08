Lassan semmit sem ér a vörös orosz útlevél?

A hét elején érkezett a hír, hogy Finnország és Észtország is felszólítja az Európai Uniót, hogy mihamarabb állítsa le a schengeni turistavízumok kiadását orosz állampolgárok számára. Mondván, az orosz turisták ne vakációzhassanak csak úgy az unióban, míg a Kreml háborúja pusztít Európában. „Európába látogatni nem emberi jog, hanem privilégium, így ideje véget vetni az Oroszországból érkező turizmusnak” – írta Kaja Kallas észt miniszterelnök kedden a Twitteren.

Egy nappal korábban finn miniszterelnök kolléganője, Sanna Marin pedig azzal érvelt egy televíziós interjúban, hogy szerinte sem fair, hogy „miközben Oroszország egy brutális háborút folytat Európában, az oroszok továbbra is élhetik a maguk megszokott, normális életét, amelynek részeként szabadon turistáskodhatnak Európában”. A finn vezetés továbbá arra is ígéretet tett, hogy korlátozni fogja az oroszoknak kiadható turistavízumok számát.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már augusztus elején felszólította a nyugati államokat, hogy állítsák le végleg és egységesen az oroszok számára a vízumkiadást, és küldjék vissza Oroszországba a már náluk tartózkodókat. A héten szemléletes példát szolgáltatott arra Ilin Dimitrov, Bulgária megbízott idegenforgalmi minisztere, hogy miről is beszél az észt és a finn miniszerelnök. Csak június végéig több mint ötvenezer orosz turista látogatott el Bulgáriába.

Kicsi, de szigorú államok

Finnország a múlt héten már el is fogadott egy törvénytervezetet az orosz turistavízumok korlátozásáról, ugyanakkor megkérdőjelezte, van-e joga ahhoz, hogy teljes tilalmat vezessen be. Miközben olyan más, Oroszországgal határos országok, mint Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország, már drasztikusan szigorították a maguk vízumszabályait. Ugyanakkor a Guardian összefoglalója szerint mindannyian hangsúlyozták, hogy szükség van közös uniós tilalomra.

Majd csütörtökön kiderült, hogy Észtország még ennél is tovább ment, és úgy döntött, hogy nem enged be az országba több, turistavízummal rendelkező orosz állampolgárt. Egész pontosan azok előtt az oroszok előtt zárják le a határt, akik olyan schengeni vízummal rendelkeznek, amelyet korábban az észt hatóságok állítottak ki. Bár lesznek kivételek, Észtország külügyminisztere nyomatékosította, hogy a tilalom egyaránt vonatkozik az orosz diákokra, illetve az üzleti célból Észtországba tartókra.

„A lehetőség, hogy az orosz állampolgárok Észtországba, illetve országunkon keresztül Európa más államaiba utazhatnak, nincs összhangban az általunk bevezetett szankciók elveivel” – hangsúlyozta Urmas Reinsalu, aki elárulta, friss vízumtilalmi rendeletük már jövő héten, augusztus 18-án hatályba lép. Az észt külügyminiszter azt is hozzátette, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt az Észtországba érkező, valamint az Észtországon áthaladó orosz állampolgárok száma.

Az észt szigorral párhuzamosan a lett parlament is terrorizmust támogató országgá nyilvánította Oroszországot, ukrajnai katonai tevékenységét pedig egyenesen terrorizmusnak nevezte. A lett parlament képviselői a döntésüket mindenekelőtt az ukrán civilek ellen elkövetett célzott, egyben nyílt orosz katonai támadásokra alapozták. Valamint ők is felszólították az Európai Uniót az orosz vízumkiadás egységes leállítására.

Az orosz turisták kitiltása mint nyolcadik szankciós csomag?

Abban valószínűleg nincs semmi meglepő, hogy a Kreml ezért is élesen kritizálja Ukrajnát, és irracionálisnak tartja Zelenszkij elnök felszólítását, miszerint az uniós tagállamok egységesen zárják le a schengeni határokat az orosz turisták előtt, hogy az oroszok éljenek csak addig a saját világukban, míg meg nem változtatják háborús álláspontjukat. Sőt, Dmitrij Medvegyev, korábbi orosz elnök Kaja Kallas észt miniszterelnököt a héten lenácizta.

Olaf Scholz német kancellár is kifejtette a véleményét a napokban az észt intézkedésekkel kapcsolatban. Ő a maga kritikáját jóval szofisztikáltabban megfogalmazva arról értekezett, hogy részéről nagyon nehezen elképzelhető a forgatókönyv, hogy ne adjanak ki több schengeni turista- és más vízumot orosz állampolgároknak. „Ez nem az emberek, hanem Putyin elnök háborúja, az orosz vezetőség felelőssége az Ukrajnával szembeni agresszió kirobbantása” – érvelt Olaf Scholz.

A német kancellár egy berlini sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy egy ilyen típusú szankció bevezetése azokat az ártatlan embereket is büntetné, akik nem tehetnek semmiről. Szerinte mindez gyengítené az Oroszországgal szembeni eddigi szankciók hatékonyságát, pláne, hogy az uniós szankcióknak alapvetőn Vlagyimir Putyint és az Ukrajna elleni háború kirobbantásáért felelős személyeket kell célba venniük. Ezért is fogadták el ezeket például számos orosz oligarcha ellen.

Az Európai Bizottság korábban már megkérdőjelezte az orosz állampolgárok általános beutazási tilalmának megvalósíthatóságát, mindezt arra alapozva, hogy egyfelől a schengeni megállapodás irányelvei nem teszik lehetővé az ilyen drasztikus vízumkorlátozási intézkedéseket. Másfelől a bizottság úgy véli, a többnemzetiségű családok tagjait nem szakíthatják szét, ahogy például az orosz újságírókkal és az orosz ellenzék tagjaival sem teheti meg az unió, hogy nem engedi be őket a schengeni övezetbe.

Az Egyesült Államoknak sincs baja az orosz turistákkal

A héten megnyilvánult az ügyben az amerikai külügyminisztérium is, miszerint az Egyesült Államok továbbra sem korlátozza az oroszok számára a vízumkiadást – jelentette be az orosz állami hírügynökség szerint Julie Stufft, az amerikai vízumügyekért felelős helyettes képviselő. Ugyanakkor azt gyorsan hozzá kell tenni, hogy az Egyesült Államok moszkvai nagykövetsége 2021 májusa óta nem fogad vízumkérelmeket, aminek pontos oka máig meglehetősen zavaros.

Ettől függetlenül az orosz állampolgárok bármely más ország amerikai követségein igényelhetnek és kaphatnak amerikai vízumot. Ezt rendszeresen megteszik, mi pedig örömmel fogadjuk a vízumkérelmeket – tette hozzá az amerikai vízumügyi tisztviselő.

Az orosz vízumügyről szóló elemzésében a Guardian is erősen megkérdőjelezi a közös uniós álláspont létjogosultságát, külön kiemelve „az Oroszországgal hagyományosan szoros kapcsolatot ápoló” eposzi jelzővel ellátott Magyarországot. Mint írják, Magyarország nagy valószínűség szerint határozottan ellenezné az általános tilalmat, míg a népes orosz közösségekkel rendelkező Németország azt fogja mondani, hogy a lépés megosztaná a családokat, és büntetné a háború már távozott orosz ellenzőit.

Egy biztos: az oroszok uniós vízumtilalma minden bizonnyal téma lesz a Gymnich-értekezleten, az Európai Unió külügyminisztereinek augusztus 31-i, nem hivatalos ülésén, amelyre ezúttal Prágában kerül sor. A dolog pikantériája, hogy Csehország is azon országok egyike, többek között Észtország, Lettország, Litvánia, Belgium, Málta és Finnország társaságában, ahol a helyi nagykövetségek és vízumközpontok már korlátozták az orosz turisták schengeni vízumkiadását.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, szombati, percről percre frissülő hírfolyamunkat ITT találja.

(Borítókép: Egy férfi elégetett egy útlevelet az Ukrajna elleni orosz invázió elleni tüntetésen Sydney-ben 2022. február 26-án. Fotó: Steven Saphore / AFP)