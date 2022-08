Több radikálisabb iráni lapban is éltetik a világhírű indiai író merénylőjét

Több radikális fundamentalista iráni lap is nyíltan éltette a Salman Rushdie indiai származású brit–amerikai író ellen merényletet elkövető férfit – írja a Reuters hírügynökség. Az egyik ilyen a Kajhán című lap, amelynek főszerkesztője az Irán legfelsőbb vezetőjének számító Ali Hamenei ajatollah-tól kapja a kinevezését.

Ezer dicséret annak a bátor és kötelességtudó személynek, aki megtámadta a hitehagyott és gonosz Salman Rushdie-t New Yorkban. Meg kell csókolni a kezét annak az embernek, aki eltörte Isten ellenségének nyakát

– írta a lap a támadás után.

Ali Hamenei Twitter-fiókját 2019-ben már fel kellett egyszer függeszteni, miután azt írta egy bejegyzésében, hogy a Salman Rushdie elleni hirdetett fatva szilárd és visszavonhatatlan – idézte fel a Reuters.

Mint arról mi is beszámoltunk, Salman Rushdie-t pénteken támadták meg egy nyilvános előadásán New Yorkban. Az támadó többször nyakon szúrta, mentőhelikopterrel szállították kórházba. Az írót azóta lélegeztetőgépen tartják: a támadásban megsérült a mája, valamint a látását is elveszítheti.