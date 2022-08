Mintha havat árusítottak volna az Északi-sarkon: becsődölt egy pizzalánc Olaszországban

A Domino's Pizza utolsó olaszországi üzletei is bezártak, miután a láncot működtető cég csődöt jelentett. A franchise-tulajdonos a járvány okozta korlátozások miatt volt kénytelen lehúzni a rolót. Legalábbis erre hivatkozott, tény azonban, hogy a Domino's 2015-ös rajtja óta nemigen tudta elnyerni a vásárlók kegyeit a pizza szülőföldjén – emlékeztetett a BBC (is).

A lánc kivonulásának hírét Olaszországban egyesek ünnepelték, vagy legalábbis nem potyogtattak krokodilkönnyeket. „Senki sem gyászol” – írta egyikük.

Domino's Pizza couldn't survive in Italy, shocking no one https://t.co/kNAXFuRUnG

A helyi forgalmazás tulajdonosa, az ePizza már április elején krachot jelentett.

„A Covid–19 világjárvány és az azt követő, elhúzódó korlátozások pénzügyi szempontból súlyos kárt okoztak” – tudatta a vállalat.

Közleményében leszögezte, hogy fokozódó versennyel szembesültek, miután a hagyományos éttermek is elkezdtek élni a kiszállítási alkalmazások, magyarán: ételfutárok nyújtotta előnyökkel.

A csődeljárásban a cég 90 napos védelmet kapott hitelezőivel szemben. A csődvédelem azonban a napokban lejárt. Az olasz cég teljesítménye 2020-ban tetőzött. Azóta sorra zárta be üzleteit, a kiszállítás pedig július végén teljesen leállt. A csőddokumentumok szerint az ePizza 2020-tól 23 üzletet irányított közvetlenül Olaszországban, további hatot pedig alvállalkozói révén működtetett.

Ehhez képest az Egyesült Királyságban és Írországban több mint 1200 üzlet van, így ez a két ország Európa legnagyobb Domino's-piaca.

Amikor a Domino's hét éve megjelent Olaszországban, a hagyományos pizzériáktól a házhozszállítással és sajátos, amerikai stílusú menüjével különböztette meg magát. Az olaszokat azonban sokkolta, hogy feltétként például az ananász is megjelent.

A világjárvány idején még keményebb kihívásokkal szembesült, amikor a helyi éttermek csatlakoztak az ételkiszállítási platformokhoz. Egyesek azon csodálkoztak, hogyan tudta a lánc túlélni a járvány válságos időszakát New Jersey-ben, nemhogy Olaszországban.

Trying to open Dominos Pizza in Italy is like trying to sell snow in the North Pole. https://t.co/X52M3bzfs2