Az orosz turisták kitiltását sürgetik Európából

Észtország és Finnország vezetői azzal érvelnek: az orosz turistáknak nem kellene megengedni, hogy Európában nyaraljanak, miközben országuk Ukrajna ellen folytat háborút. Az Európai Unió a külügyminiszterek informális találkozóján a tervek szerint még ebben a hónapban megvizsgálja a vízumkiadás kérdését – értesült a Deutsche Welle.

Észtország és Finnország felhívása azok után hangzott el, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezdeményezte a vízumok kiadásának leállítását. Lettország az elsők között tett eleget a kérésnek.

Itt az ideje, hogy véget vessünk az Oroszországból érkező turizmusnak – tweetelte az észt miniszterelnök.

Kaja Kallas szerint „Európába látogatni kiváltság, nem emberi jog”.

Stop issuing tourist visas to Russians. Visiting #Europe is a privilege, not a human right. Air travel from RU is shut down. It means while Schengen countries issue visas, neighbours to Russia carry the burden (FI, EE, LV – sole access points). Time to end tourism from Russia now