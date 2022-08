Ingyenessé tették a menstruációs kellékeket egy európai országban

Augusztus 15-étől az önkormányzatok és az oktatási intézmények törvényileg kötelesek ingyenesen hozzáférhetővé tenni a menstruációs termékeket mindenki számára, aki igényt tart rájuk. A skót parlament képviselői még 2020 novemberében egyhangúlag fogadták el az új jogszabályt.

A javaslatot Monica Lennon munkáspárti képviselő terjesztette elő, aki a „menstruációs szegénység” felszámolásáért kampányolt.

„Büszke vagyok arra, hogy úttörője lehettem a Period Products Actnek, amely máris pozitív változásokat eredményezett nemcsak Skóciában, hanem világszerte” – idézte a skót STV hírportál Lennont, aki emlékeztetett arra: a helyi hatóságok és partnerszervezetek keményen megdolgoztak azért, hogy az ingyenes menstruációs termékekhez való hozzáférést törvény tegye lehetővé.

A jogszabály elfogadása után, több mint másfél éve a Munkáspárt azt hirdette: Skócia történelmet írt.

Tonight, we have made history. Scotland will be the first country in the world to make access to free period products a legal right.

„Valóra vált az egyetemes, ingyenes ellátás álma” – hirdette egy szolgáltató, amely a törvény hatályba lépésének napjától ingyenesen szállítja házhoz a havibajhoz kötődő, térítésmentes termékeket.

It's a very special day in Scotland today, as the hard work of @MonicaLennon7 and the many, many campaigners who fought for #FreePeriodProducts in Scotland pays off, and the dream of universal free provision becomes a reality