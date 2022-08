Salman Rushdie támadója nem is olvasta az író könyvét, amiért Iránban halálra ítélték

A New Jersey-i férfi, aki a múlt héten Nyugat-New Yorkban megszúrta Sir Salman Rushdie-t, a The New York Postnak adott exkluzív börtöninterjújában az iráni Khomeini ajatollahot dicsérte, aki még 1989-ben mondta ki az íróra a fatvát, vagyis a halálos ítéletet annak A Sátáni versek című regénye miatt. A támadó elismerte, nem hitte, hogy az író túléli a támadást.

Elmondta, hogy meglepődött, amikor értesült arról, hogy Rushdie életben van.

A 24 éves férfi nem beszélt arról, hogy a néhai iráni legfelsőbb vezető, Khomeini ajatollah korábbi vallási rendelete ihlette-e őt, és a védőügyvédje figyelmeztetésére hivatkozott.

A támadó nem olvasta Rushdie könyvét

Közölte, hogy tiszteli az ajatollahot, aki szerinte nagyszerű ember. Ennél többet nem mondott erről, és megjegyezte, hogy Rushdie regényéből is csak két oldalt olvasott.

Néhány oldalt olvastam. Nem olvastam el az egészet elejétől a végéig

− mondta a lapnak.

Elmondása szerint az inspirálta, hogy elmenjen a Chautauquába, miután valamikor télen látott egy tweetet, amelyben Rushdie látogatását jelentették be.

Nem kedvelem azt az embert. Nem hiszem, hogy nagyon jó ember. Nem nagyon kedvelem őt. Olyan valaki, aki megtámadta az iszlámot, megtámadta a hitüket, a hitrendszerüket

− mondta Rushdie-ról.

Az író éppen a művészi szabadságról tartott előadást

A 75 éves, indiai születésű írót, akit évtizedek óta halálos fenyegetések érnek a regénye miatt, amely egyes muzulmánok szerint sértette Mohamed prófétát, múlt pénteken a színpadon támadták meg, amikor a Chautauqua Intézetben a művészi szabadságról készült előadást tartani.

Rushdie-t − aki korábban éveket töltött bujkálásban a fejére kitűzött hárommillió dolláros iráni vérdíj miatt − legalább tízszer megszúrták, és irodalmi ügynöke, Andrew Wylie szerint megsérült a mája, valamint elszakadtak az idegek az egyik karjában és az egyik szemében. Azóta levették a lélegeztetőgépről, és a nyilatkozatok szerint „a gyógyulás útjára lépett”.

A pénteki eseményre kirendelt New York-i állami rendőr a támadás után szinte azonnal őrizetbe vette Matart, akit gyilkossági kísérlettel és testi sértéssel vádoltak meg, és szombati bírósági meghallgatásán ügyvédjén keresztül ártatlannak vallotta magát.

Az újabb, szerdai, körülbelül 15 perces kihallgatása során Matar fekete-fehér börtönruhát és fehér szövetmaszkot viselt. Időnként lenézett, és monoton hangon beszélt.

Elmondta, hogy a támadás előtti napon buszra szállt New Jersey-ben és Buffalóba ment, majd egy autómegosztó szolgáltatást igénybe véve jutott el Chautauquába.

Ez egy szép hely. Elég sokat lógtam ott. Nem csináltam semmi különöset, csak sétáltam

– mondta, majd hozzátette, hogy csütörtök este a fűben aludt.

Bár Rushdie munkásságát kevéssé ismeri, Matar elmondta, hogy a YouTube-on videókat nézett a szerzőről.

Sok előadását láttam. Nem szeretem az ilyen álságos embereket

− mondta.

Azután radikalizálódott, hogy meglátogatta apját Libanonban

Matar, aki az Egyesült Államokban született dél-libanoni szülők gyermekeként, nem válaszolt a Daily Mail által közölt kérdésekre, hogy mit csinált 2018-ban, amikor egy hónapra meglátogatta apját.

Édesanyja azt mondta, hogy a látogatás megváltoztatta fiát, és hogy hazatérése után vallásosabb lett, és elszigetelte magát házuk pincéjében.

Közlése szerint azt várta tőle, hogy motiváltan térjen vissza, hogy befejezze az iskolát, megszerezze a diplomáját és munkába álljon. Ehelyett azonban bezárkózott a pincébe. Nagyon megváltozott, hónapokig nem szólt se hozzá, sem a testvéreihez.

Matar nem mondott más konkrétumot Rushdie-ról, de panaszkodott a börtönben uralkodó körülményekre, ahol óvadék nélkül tartják fogva.

Sok olyan ételt adtak nekem, amit a vallásom szerint nem szabad ennem

− mondta, hozzátéve, hogy ennek ellenére „jól van”.

Attól félnek, hogy vérdíjból fizetnék ki az óvadékát

A Chautauqua megyei kerületi ügyészség jelezte, hogy Matar csütörtökön megjelenhet a bíróságon. Pénteki előzetes meghallgatását is kitűzték. A szombati vádemeléskor Jason Schmidt Chautauqua megyei ügyész „célzott, előre kitervelt, provokálatlan támadásnak” nevezte a késelést.

Az ügyész elmondta Marilyn Gerace bírónőnek, hogy Rushdie három szúrt sebet szenvedett a nyakának jobb oldalán; négyet a gyomrában; egy szúrt sebet a jobb szemén, amelyet talán elveszít; két szúrt sebet a mellkasán; és egy szakadást a jobb combján.

Matart óvadék nélkül tartják fogva, részben azért, mert az ügyészek attól tartanak, hogy a támadásért megkapja az íróra kiszabott vérdíjat.

Még ha ez a bíróság egymillió dolláros óvadékot is állapít meg, fennáll a veszélye annak, hogy az óvadékot kifizetik

− mondta Schmidt.

Korábban már a japán fordítóját is megölték

Khomeini 1989-es fatvájában felszólította követőit, hogy öljék meg azokat, akik részt vesznek Rushdie A sátáni versek című könyvének kiadásában.

1991-ben Hitoshi Igarashit, a regény japán fordítóját a Tsukubai Egyetemen lévő irodája előtt halálra késelték.

Ugyanebben a hónapban Ettore Capriolót, a könyv olasz fordítóját milánói otthonában késelték meg. Capriolo túlélte a támadást.

1998-ban iráni tisztviselők megpróbáltak elhatárolódni a fatvától. A jelentések szerint azonban a Rushdie-ellenes hangulat továbbra is jelentős Iránban, és egyes szervezetek továbbra is a halálát követelik.

(Borítókép: Salman Rushdie 2013. szeptember 19-én. Fotó: Joe Klamar/Afp)