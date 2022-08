Kiszivárgott videón látni a vadul partizó finn miniszterelnököt

Az ország valaha volt legfiatalabb vezetőjét korábban már kritizálták, amiért túl sok időt töltött fesztiválokon és klubokban.

A mostani videón Sanna Marin egy baráti társasággal iszogat, táncol és énekel a finn rapper, Petri Nygard és a popénekes Antti Tuisku dalaira.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it's not fitting for a PM.