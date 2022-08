Hárman meghaltak a korzikai viharban

A Franciaországhoz tartozó szigeten az intenzív esőzés és jeges eső mellett a 224 kilométer per órás szél okozott jelentős károkat. Az utóbbi hetekben áradások és erdőtüzek is sújtották Franciaország majdnem teljes területét.

Néhány óra leforgása alatt több eső esett Franciaország egyes részein, mint az elmúlt hónapok során összesen, emiatt jelentős áradások alakultak ki. Az egyes hőhullámok mellett a szárazság is csökkentette a talaj vízfelvevő képességét – írja a Reuters.

A halálos áldozatok között egy 13 éves kislány, egy 72 éves nő és egy 46 éves férfi van, a 12 sérült közül pedig egy embert válságos állapotban vittek kórházba.

A kislány és a középkorú férfi akkor haltak meg, amikor egy fa rádőlt arra a kempingre, amelyben tartózkodtak, míg az idősebb nő autójának nekivágta a tomboló szél egy tengerparti kunyhó tetejét.

Severe storm with Gusts exceeding 130 km/h hits France's Corsica, Visuals from Ajaccio Napoleon Bonaparte Airport (IATA: AJA, ICAO: LFKJ) today morning !#storm #airport #tarmac pic.twitter.com/SpiyalTQ6S — FL360aero (@fl360aero) August 18, 2022

A vihar fákat csavart ki, és sok mobilházat is megrongált. Több hajó zátonyra futott vagy megrongálódott a nyugati part közelében, a rajtuk tartózkodó személyek kimenekítése folyamatban van – tájékoztatott a francia tengerészeti hatóság.

Az EDF áramszolgáltató pedig arról számolt be, hogy

mintegy 45 ezer háztartásban nincs áram.

Gilles Simeoni, a korzikai adminisztráció elnöke elmondta: „a vihar rendkívül heves és teljesen kiszámíthatatlan” volt, de rövid ideig tartott. Emmanuel Macron francia elnök telefonon biztosította őt együttérzéséről.

Szerda este Marseille-ben is elöntötte a víz az utcákat, és víz folyóként hömpölygött le a lépcsőkön a kikötővárosban.

Észak-Olaszországban hurrikán is lehet

Bár Észak-Olaszország az utóbbi évtizedek legnagyobb szárazságától szenved, csütörtökön a korzikaihoz hasonló esetekről számoltak be a Franciaországgal szomszédos országból is. Több vasútvonalat le kellett zárni, miután a heves szél mobilöltözőket és egyéb, strandokon található eszközöket kapott fel, és sodort a pályára, valamint az elektromos felsővezetékeket is megrongálta.

Valentina Ghio, Sestri Levante város polgármestere közölte: a veszély nem múlt el, hurrikánra kell számítani, ezért arra kérte a nyaralókat, hogy maradjanak távol a strandoktól.