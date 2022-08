Öregecske az amerikai szuperrakéta, de Hirosima hússzorosát tudja

Az Egyesült Államok hadgyakorlata a szakértő szerint válasz volt az oroszok és a kínaiak közelmúltban tartott hadgyakorlatára. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense elmondta, az oroszok a háború kitörése után próbálták ki a legújabb RSZ-28 Szarmat típusú földrészközi rakétájukat, ami egy jóval nagyobb fegyver, mint az amerikaiak most letesztelt ballisztikus rakétája.

Az Egyesült Államok kedden számolt be arról, hogy letesztelték a Minuteman III interkontinentális ballisztikus rakétákat, melyet korábban az orosz-ukrán konfliktus és a pekingi hadgyakorlatok miatt halasztottak el.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint a bombák régi fegyvernek számítanak, ugyanis az LGM-30G Minuteman III-ast még az 1970-es években állította hadrendbe az amerikai haderő és azóta már jó néhány korszerűsítésen is átesett. Hozzátette: a hivatalos adatok szerint négyszáz darab áll rendelkezésre belőle jelenleg. Azonban a rakéták átlagéletkora 50 év, ami miatt időről időre szükség van arra, hogy megnézzék, működik-e a rendszer – fogalmazott Kaiser Ferenc.

Az NKE tanára az Infostartnak azt is elmondta, hogy a legutóbb végrehajtott kísérlet igazából egy próbalövészet volt, és azért kapott nagy figyelmet, mert a közelmúltban Kína és Oroszország is hasonló teszteket hajtott végre. Az oroszok például az ukrajnai háború kitörése után próbálták ki a legújabb RSZ-28 Szarmat típusú földrészközi rakétájukat, ami egy jóval nagyobb fegyver, mint az amerikaiak most letesztelt ballisztikus rakétája. A docens kiemelte, úgy gondolja, hogy az oroszok hamarosan visszatérnek ahhoz, hogy akár több, külön célra irányítható robbanótöltetet hordozzanak a rakéták.

Egy hirosimai bomba hússzorosával ér fel

Ugyan a Szarmat esetében nem ismertek a pontos paraméterek, a becslések szerint a súlya meghaladja a 200 tonnát, amihez képest az Egyesült Államok Minuteman III-ja pehelysúlyú, 36 tonnás szerkezet – mondta Kaiser hozzátéve: az amerikai rakéta hatótávolsága a 9500 és 10 ezer közötti, míg az orosz RSZ-28-as akár 18 ezer kilométerre is képes elrepülni.

Mivel a kínaiak és az oroszok is teszteltek a közelmúltban interkontinentális ballisztikus rakétákat, az amerikaiaknak is meg kellett mutatniuk, hogy nekik is vannak ilyen eszközeik

– véli a szakértő, aki kihangsúlyozta, hogy a Minuteman III-as rakéták mindenben megfelelnek a korábbi fegyverkorlátozási megállapodásnak és képes egy 300 kilotonnás robbanófej hordozására, tehát egy 12-15 tonnás hirosimai bomba húszszorosával ér fel. Mint mondta, a korábban használt MX-5 Peacekeeper rakétáik nem igazodtak a leszerelési egyezmények rendelkezéseihez.